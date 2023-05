Na VOD wpadł najbardziej przerażający film zeszłego roku

"Wtajemniczonych" do niedawna jeszcze w ogóle w Polsce nie można było legalnie obejrzeć. A szkoda, bo to jeden z najlepszych filmów zeszłego roku. Nie zostawi na was suchej nitki. To produkcja, która targa widzem emocjonalnie, kopie go, rzuca nim o ścianę i przydusza jednocześnie. Kino tak mocne, że nie sposób się po nim pozbierać jeszcze długo po seansie. A przecież zgodnie z oryginalnym tytułem ("Soft & Quiet") jest w nim delikatnie i cicho.



"Wtajemniczone" to thriller, który okazuje się bardziej przerażający niż niejeden horror. Udowadnia bowiem, że nie ma gorszego potwora niż drugi człowiek. Stopniowo wdziera się pod skórę, napawając niepokojem. Przekonacie się o tym bardzo szybko, bo już w pierwszej scenie widzimy, jak przedszkolanka każe swojemu wychowankowi nakrzyczeć na sprzątaczkę o niebiałym kolorze skóry. Coś tu jest nie tak. Lont bomby, mającej wybuchnąć na naszych oczach zostaje podpalony.



Czytaj także: