Z gatunkiem przygodowym jest tak, że wiele tytułów o niego zahacza, ale niekoniecznie są postrzegane dokładnie w takich kategoriach. Do interesujących przeżyć bohaterów dorzuca się zazwyczaj coś więcej. Trochę fantastyki, szczyptę dramatu czy romansu. Dodajmy do tego jeszcze motyw podróży i mamy wszystkie niezbędne składniki do stworzenia przynajmniej przyzwoitej produkcji przygodowej. Grunt, żeby była ona w stanie w ostatecznym rozrachunku utrzymać uwagę widzów wystarczająco długo. Tak, jest to truizm, aczkolwiek ciężko jest w kilku słowach opisać ogromny sukces takich filmów, jak na przykład seria „Indiana Jones”. Musiały one mieć w sobie coś wyjątkowego, co na stałe zakorzeniło się już w świadomości fanów. Oczywiście każdy będzie to interpretował nieco inaczej. Poniższe tytuły są właśnie mieszanką wybuchową, o której była mowa wyżej. Mamy nadzieję, że tym zestawieniem trafimy w gusta chociaż części z was.