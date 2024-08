„Eternal”: recenzja filmu. Już dawno nikt tak pięknie nie pytał: co by było, gdyby?

Nie dajcie się zwieść - choć brzmi jak smętny, wtórny melodramat, „Eternal” ma do zaoferowania znacznie więcej. Jasne, momentami bywa przesadnie sentymentalny, całość jest przydługa, a kwestie „naukowe” nie mają zbyt wiele wspólnego z nauką; zdecydowanie więcej tu „fiction” niż science”. Na szczęście twórca nie stara się wymyślać „racjonalnych” wyjaśnień dla tego festiwalu surrealistycznych wydarzeń - ich przyczyny nie mają bowiem najmniejszego znaczenia dla tej złożonej z trzech rozdziałów opowieści i jej wydźwięku.



Salim łączy mistyczne zjawiska i ekologiczny kryzys, by zabrać nas do wszechświata czasowych paradoksów, zanurzyć w egzystencjalnych rozważaniach. Posilając się chwytami znanymi z innych filmów SF, nadaje tej kameralnej opowieści bardzo ludzki wymiar; skupia się na miłości, tej wiarygodnej, prawdziwej, nieidealizowanej, oraz na błędach, które dla niej, przez nią albo mimo niej popełnimy. Tematykę możliwości stania się kimś innym, nowym, eksploruje z wyczuciem, ciekawością i empatią. Zastanawia się nad pojęciem czasu i nad tym, jak cenny się staje - potrafi przecież umknąć w mgnieniu oka; to, co niegdyś wydawało się osiągalne, może na zawsze zniknąć. Młodość, w której był czas na wszystko, zostaje wyparta przez wiek średni - temu zaś bliżej do żalu niż niezliczonych możliwości.



Klaustrofobiczne, podkreślone czerwonymi i zielonymi odcieniami przestrzenie, świetne występy obsady i narracja jedynie wzmacniają poczucie obcowania z niedużym, ale intensywnym emocjonalnie obrazem. Bardzo uniwersalnym i melancholijnym, co sprawia, że może nie być propozycją na każdy moment i każdy nastrój. Nie każdy widz go poczuje, ale warto spróbować - bo gdy trafia, to bez pudła.



Film Eternal jest już wyświetlany w polskich kinach.