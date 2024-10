Reżyser "Blade Runnera 2049" uważa, że realizacja tego arcydzieła była jego "najgorszym pomysłem"

Denis Villeneuve to marka rozpoznawalna dzisiaj na całym świecie. Jego dyptyk na podstawie powieści Franka Herberta stał się hitem tak artystycznym jak komercyjnym. Dzięki megalomańskiej "Diunie" zdążył się już złotymi zgłoskami zapisać na kartach historii kina. Tylko jemu mogło się to udać, bo przecież już wcześniej zdobył odpowiednie doświadczenie przy realizacji innej monumentalnej produkcji science fiction.



Przed "Diuną" Denis Villeneuve stanął za kamerą "Blade Runnera 2049". Był to wielki artystyczny sukces. Krytycy się w tym filmie dosłownie zakochali, o czym świadczy 88 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i zgarnięcie dwóch Oscarów (za efekty specjalne i zdjęcia). Widzom zresztą również ta produkcja przypadła do gustu. Przynajmniej tym, którzy ją widzieli.