Dwa centy za odcinek hitowego serialu. Tak streaming żeruje na pracy aktorów

Stowarzyszenie reprezentujące hollywoodzkie wytwórnie, stacje telewizyjne i platformy streamingowe (AMPTP) nie ma w tym roku szczęścia do negocjacji ze związkami zawodowymi twórców filmowych i serialowych. Najpierw nie doszło do porozumienia z WGA, przez co scenarzyści jeszcze na początku maja postanowili rozpocząć strajk. Tego pożaru wciąż nie udało się ugasić, a w zeszły piątek pojawił się kolejny. Tym razem wywołali go aktorzy zrzeszeni w SAG-AFTRA. Postulaty obu grup są do siebie podobne, bo domagają się one wyższych płac, regulacji wykorzystywania sztucznej inteligencji i - co wydaje się najistotniejsze - uczciwego udziału w zyskach platform streamingowych.



Tak scenarzyści, jak i aktorzy mają poczucie, że platformy streamingowe żerują na ich pracy. Wyzyskują ich, bo CEO serwisów VOD zarabiają rocznie grube miliony, a oni muszą się zadowolić głodowymi stawkami i niepewnością zatrudnienia. Musimy bowiem pamiętać, o kogo tak naprawdę w tym strajku chodzi. Nie mówimy tu bowiem o aktorach pokroju Dwayne'a Johnsona, czy Toma Cruise'a, którzy zarabiają po kilkadziesiąt milionów dolarów za film. Większość osób należących do SAG-AFTRA, to ludzie ledwo wiążący koniec z końcem, żyjący od zlecenia do zlecenia.



Czytaj także: