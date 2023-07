Strajk aktorów już zbiera swoje żniwa. Nad którymi produkcjami wstrzymano prace?

Związkowi zawodowemu amerykańskich aktorów SAG-AFTRA nie udało się dojść do porozumienia ze stowarzyszeniem zrzeszającym wytwórnie i platformy streamingowe (AMPTP). Gdy tylko pojawiła się oficjalna decyzja o strajku, gwiazdy "Oppenheimera" biorące udział w londyńskiej premierze filmu, wyszły z sali. Bo wraz z ogłoszeniem buntu, podano obowiązujące zasady, wedle których hollywoodzcy aktorzy nie mogą nawet uczestniczyć w działaniach promocyjnych tytułów ze swoim udziałem. Do tego nie będą też brali udziału w castingach i - co najważniejsze - pojawiać się na planie.



W przeciwieństwie do trwającego od początku maja strajku scenarzystów, który wstrzymał preprodukcję licznych projektów, rozpoczęty 14 lipca bunt aktorów oznacza przede wszystkim wstrzymanie trwających produkcji. Dlatego, gdy tylko gruchnęła informacja, że SAG-AFTRA nie dogadało się z AMPTP spodziewano się, że zaraz trzeba będzie zatrzymać zdjęcia do hollywoodzkich superprodukcji, na czele z "Gladiatorem 2".



