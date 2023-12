Twórcy "Wiedźmina" i "Koła czasu" połączyli siły. Nadciąga serial "Inny świat"

„Inny świat” Tada Williamsa zabiera czytelników do przyszłości, gdzieś pod koniec XXI wieku - prawdopodobnie między 2082 a 2089 rokiem. Najistotniejszym elementem technologicznego postępu w świecie przedstawionym jest powszechna dostępność wirtualnej rzeczywistości - specjalne instalacje umożliwiają ludziom z różnych środowisk dostęp do tzw. Sieci, czyli immersyjnego świata online. Williams swoją misterną fabułę spłatą w czterech grubych tomach tworząc obraz społeczeństwa przyszłości, w którym sfery wirtualne są w pełni zintegrowane z codziennym życiem. Hiperrealne areny VR są miejscem pracy, edukacji i zabawy, ale i przemocy i przestępczości.



Tytułowy "Inny świat" jest kolejną warstwą Sieci: kolejne poziomy znajdują się coraz głębiej, a wśród nich m.in. krainy fantasy, pola bitwy czy kosmiczne bary.



Tytuły, które składają się na serię, to: "Miasto Złocistego Cienia", "Rzeka z Błękitnego Ognia", "Góra z Czarnego Szkła" oraz "Morze Srebrzystego Światła", a także opowiadanie "Chłopiec, który znalazł szczęście po śmierci". Teraz "Deadline" poinformowało, że nadciąga serialowa adaptacja tego cyklu.