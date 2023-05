Legenda kina akcji dołącza do obsady spin-offa "Wiedźmina" Netfliksa. Może zagrać ikonicznego zabójcę

Jak donosi niezawodny serwis Redanian Intelligence, produkowany obecnie w RPA najnowszy spin-off "Wiedźmina" Netfliksa - "Riff Raff" (tytuł roboczy, wewnętrznie używany zamiennie ze "Szczurami") - zamierza kontynuować tradycję angażu przynajmniej jednej znanej twarzy do obsady. Po Henrym Cavillu i Michelle Yeoh przyszedł czas na samego Dolpha Lundgrena, prawdziwego człowieka renesansu.



Ikoniczny Drago z "Rocky'ego 4" zaliczany jest do pokolenia aktorów filmowych stanowiących plejadę gwiazd kina akcji lat 80. XX w. Według analizy "Superinteressante" postacie, w które wcielał się artysta, zabiły w filmach najwięcej osób - ogółem były to aż 662 zgony.



Lundgren - posiadacz trzeciego dana w karate - ukończył w swoim rodzinnym kraju (Szwecja) Królewski Instytut Technologiczny. Później przeniósł się do Australii i na Uniwersytecie w Sydney uzyskał tytuł magistra chemii. Za doskonałe wyniki w nauce zgarnął stypendium; wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by kontynuować karierę naukową na Massachusetts Institute of Technology. Wkrótce jednak ją porzucił i zaczął próbować swoich sił w Hollywood. Dodam, że facet jest poliglotą: poza rodzinnym szwedzkim zna też angielski, francuski, niemiecki i japoński.



