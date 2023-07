Polacy kochają "Wiedźmina", ale go nie lubią. Za granicą serial oceniany jest lepiej

Znaleźć pozytywne komentarze Polaków na temat 3. sezonu "Wiedźmina" jest niebywale trudno. Niewiele rzeczy tak zjednoczyło nasz spolaryzowany na każdej płaszczyźnie naród, jak wściekłość skierowana w stronę showrunnerki Lauren S. Hissrich i Netfliksa. Oczywiście, część zarzutów to bzdura i kwestia uprzedzeń, ale znaczną część z nich jestem w stanie zrozumieć - sam przez długie lata czekałem na godną adaptację jednego z moich ulubionych cyklów książek. "Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego był pod wieloma względami rewolucją na rynku polskiej fantastyki, a i współcześnie zaskakuje progresywnością (której z jakiegoś powodu niektórzy nie chcą zauważać), stylem, budową charakterów, emocjami. Ta proza zasłużyła na duży budżet, rozmach, znane nazwiska i pokazanie całemu światu. Po pierwszym sezonie, który okazał się skromny, ale przyzwoity, nadzieje na znacznie lepszą kontynuację rosły. A potem skurczyły się niemal do zera - udany film animowany z uniwersum okazał się zmyłką. 2. sezon głównego serialu z adaptacji stał się "wariacją na temat", a prequelowy "Rodowód krwi" - całkowitą porażką.



Przykre, bo potencjał był olbrzymi. "Wiedźmin" znalazł przecież wielu fanów w szerokim zagranicznym świecie - najpierw za pośrednictwem gier CD Projekt RED, potem dzięki pierwszemu sezonowi serialu, za sprawą którego m.in. Amerykanie rzucili się na materiał źródłowy, windując nazwisko Sapkowskiego na listach autorów bestsellerów. Netflix trzymał w garści kurę znoszącą złote jaja.



Gdy jednak rodacy zauważyli, że adaptacja ucieka od źródła coraz dalej, a cała ich wymarzona (i przekłamana, bo wykreowana głównie przez twórców gier, nie zaś miksującego różne tropy kulturowe pisarza) słowiańskość wyparowała, wpadli we wściekłość. Sam cierpiałem, gdy 2. sezon pogrzebał moje marzenia o jakościowej ekranizacji tej wspaniałej sagi - mogę się zatem z nimi utożsamić. No, przynajmniej do momentu, w którym dyskusja nie schodzi na ciemnoskóre elfy. Trudno dziwić się Netfliksowi, że dba o inkluzywność, chcąc trafić do jak największego grona odbiorców - nawet kosztem niektórych rozpalonych do czerwoności polskich internautów, dla których wszystko, co otwarte i multikulturowe, musi od razu oznaczać moralną zgniliznę, neomarksizm czy inne podobne chochoły.



