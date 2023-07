Dziwne doniesienia o nowym serialowym spin-offie "Wiedźmina". Zdjęcia zakończone w rekordowym tempie

Scooper i insider - Daniel RPK, który często dostarcza internautom sporo zakulisowych i sprawdzających się newsów - jakiś czas temu zapowiedział, że zdjęcia potrwają 5-6 miesięcy, czyli od kwietnia do września 2023 roku. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że tak duża różnica to rzecz dość nietypowa oraz, cóż, nie nastrajająca zbyt optymistycznie.



Można podejrzewać, że już w trakcie realizacji tytułu „góra” podjęła decyzję o skróceniu produkcji. Ta miała pierwotnie liczyć osiem odcinków - najpewniej zatem scenariusz zredukowano nieco wcześniej, nie zaś już po nakręceniu całości, tak miało to miejsce w przypadku serialu „Wiedźmin: Rodowód krwi”.



Istnieje zatem możliwość, że „Szczury” stały się tak zwanym „eventem” trzy-czteroodcinkowym, lub przekształciły się w film pełnometrażowy. Tak czy inaczej, przez cały okres zdjęciowo na planie byli obecni wszyscy członkowie hanzy: Ben Radcliffe (Giselher), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Aggy K. Adams (Iskra), Juliette Alexandra (Reef), Connor Crawford (Asse). Mistle widzowie poznali już w pierwszej części 3. sezonu „Wiedźmina”. Przez większość czau na planie był również obecny Dolph Lundgren, który wciela się w wiedźmina Brehena, zabójcy potworów ze Szkoły Kota (początkowo kojarzyło się go z rolą Leo Bonharta).