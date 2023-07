Mateusz Morawiecki widział "Wiedźmina" Netfliksa. Premier jest bardzo zadowolony

Mateusz Morawiecki już półtora roku temu w swoim podcaście wypowiadał się na temat "Wiedźmina". Wtedy media okrzyknęły go fanem. Polityk zaznacza, że to przesada, bo "chyba" nie jest godzien, by określać go takim mianem. Jak bowiem zaznaczył, jego zdaniem prawdziwy fan to ten, który przeczytał wszystko spod pióra Andrzeja Sapkowskiego, jest na bieżąco z serialem Netfliksa i "w wielu przypadkach przeszedł wszystkie edycje gry". A do tego naszemu premierowi bardzo daleko.



Chociaż Mateusz Morawiecki fanem by siebie nie nazwał, w najnowszym odcinku swojego podcastu zdradza, że ostatnio udało mu się obejrzeć pierwszy odcinek 3. sezonu serialu Netfliksa. Ze słuchaczami podzielił się przemyśleniami na temat adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego, oczywiście odnosząc się do aktualnej sytuacji politycznej.



