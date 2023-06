Cliffhanger i miesiąc czekania. Dlaczego Netflix podzielił 3. sezon "Wiedźmina" na 2 części?

Decyzja należała zatem bezpośrednio do twórców, ale można się spodziewać, że została podyktowana chęcią przeciągnięcia buzzu wokół nowej serii najdłużej jak to tylko możliwe. Wybór piątego odcinka jako rozdziału zamykającego część pierwszą wydaje się rozsądny - ci, którzy znają książki, wiedzą, że najważniejsze i najbardziej spektakularne sceny dopiero przed nimi. Pozostali usłyszą, że na Thanedd zaczęło się dziać coś złego (w końcu Geralt pod koniec epizodu słyszy krzyki uciekających i mordowanych); serial zostawi ich z obrazem wiedźmina z nożem Dijkstry na gardle. Wiadomo, że będzie się dziać. Za miesiąc najpewniej wielu klientów platformy rzuci się do oglądania.



Tym bardziej, że przedłuży to również pożegnanie z Henrym Cavillem - a to właśnie ze względu na niego wielu widzów jeszcze nie porzuciło serialu. Mnóstwo osób chce zobaczyć, w jaki sposób Netflix pożegna uwielbianego aktora. Taki chwyt może mieć też inne zastosowanie: ta część odbiorców, która zrezygnowała z serwisu, wróci do niego, by zobaczyć nowego "Wieśka" - dzięki temu podziałowi jednorazowe wykupienie miesięcznej subskrypcji nie wystarczy i widzowie będą musieli zostać tam nieco dłużej. Poza tym w ten sposób łatwiej podtrzymać iluzję tego, że serwis co miesiąc niezmiennie serwuje nam głośne premiery.



Tak czy owak - niezależnie od tego, jak na to spojrzeć - podział wydaje się decyzją racjonalną, zrozumiałą z marketingowego punktu widzenia oraz sensowną fabularnie. To nie urwana w przypadkowym momencie opowieść; to zamknięcie pewnego rozdziału, chwila na wytchnienie przed zrzuceniem prawdziwej bomby. Bo ostatnie trzy epizody nowego sezonu "Wiedźmina" zmienią naprawdę wiele.