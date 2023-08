Wiedźmin jak Bond i Batman? Widzowie czepiają się niefortunnego porównania Bagińskiego, ale ze złego powodu

Nie wiadomo, jak długo przyjdzie nam poczekać na 4. sezon „Wiedźmina” - prace nad kontynuacją, w której rolę Geralta po Henrym Cavillu przejmie Liam Hemsworth, zostały wstrzymane w związku ze strajkami scenarzystów i aktorów. W międzyczasie twórcy podrzucają kolejne sugestie co do tego, w jaki sposób podmiana artystów zostanie wyjaśniona fabularnie - co dziwi i niepokoi wielu widzów. Całkowicie to rozumiem - recast nie jest rzadkim zjawiskiem i co do zasady nie wymaga żadnych wytłumaczeń. Kombinowanie z konceptami multiwersum albo - jak głosi jedna z nowszych teorii - opowieść Jaskra (to, co widzimy w serialu, może być opowieścią barda lub innej osoby; opowieścią przetwarzaną i modyfikowaną, co mogłoby wytłumaczyć zmiany w wyglądzie głównego bohatera) to mało prawdopodobne scenariusze. Podejrzewam, że dochodzi tu raczej do nadinterpretacji wypowiedzi producenta (który motyw multiwersum otwarcie wykluczył w jednym z wywiadów).



Nie oznacza to, rzecz jasna, że twórcy nie wymyślą innego niepotrzebnego wytłumaczenia - miejmy nadzieję, że widząc reakcje widzów raczej zrezygnują z tego dziwacznego pomysłu. Niektórzy jednak słusznie zwracają uwagę, że kolejne komentarze ekipy na ten temat wywołują zamieszanie i są najzwyczajniej w świecie nie w porządku w stosunku do Hemswortha, który i tak już nie ma lekko - zanim jeszcze wcielił się w Geralta, zdążył zaskarbić sobie niechęć i krytykę. Nie jest to, rzecz jasna, uczciwe - Hemsworth to aktor, który przyjął rolę i chce tylko wykonać swoją pracę. Niestety odejście Henry’ego Cavilla, który dla wielu odbiorców był fenomenalnym Geraldem i filarem podtrzymującym cały serial, automatycznie budzi wrogość wycelowaną w jego zastępcę.



