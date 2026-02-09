Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady

Ładowanie...

Prawda jest taka, że na temat serialu "Harry Potter" nie wiemy jeszcze za wiele. Mimo to ekscytacja sięga zenitu - w końcu to wielki powrót do jednej z najpopularniejszych franczyz na świecie. I to nie w formie spin-offu czy innego rodzaju osadzonej w uniwersum kontynuacji, tylko w pełnoprawnej serialowej adaptacji oryginalnych powieści J.K. Rowling. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że już za jakiś czas zobaczymy efekty jednego z najbardziej ambitnych przedsięwzięć HBO. I muszą się z tym pogodzić nawet ci, którzy twierdzą, że serial "Harry Potter" nigdy nie dorówna oryginałowi.

Z początku ja również nie byłam do końca przekonana, czy kręcenie serialu o tym samym to dobry pomysł. Po co robić to raz jeszcze? Dopiero niedawno, w miarę jak na temat produkcji pojawiało się coraz więcej informacji, a do sieci wpadały pierwsze nieoficjalne zdjęcia z planu, uzmysłowiłam sobie, że to będzie coś wielkiego. W końcu na ekran zostaną przeniesione te elementy z książek, które do tej pory mogłam sobie tylko wyobrażać (jeśli nie czytaliście powieści Rowling, to uwierzcie, że jest jeszcze sporo do pokazania). W każdym razie projekt będzie jednym z większych przedsięwzięć HBO. Szef streamingu Warner Bros. Discovery stwierdził nawet, że będzie to "streamingowe wydarzenie dekady".

Serial Harry Potter ma być wielkim wydarzeniem dekady

JB Perrette, szef działu streamingu Warner Bros. Discovery, wypowiedział się na temat nadchodzącego serialu. Choć od premiery nowego "Harry'ego Pottera" dzieli nas jeszcze rok - Casey Bloys, dyrektor generalny HBO i HBO Max, zapowiedział, że premiera zaplanowana jest na początek 2027 roku - to Perrette już nazywa serial "streamingowym wydarzeniem dekady". Po wizycie w Leavesden Studios w Anglii, gdzie trwają obecnie zdjęcia do "Harry'ego Pottera", powiedział:

Zakres produkcji, szczegółowość, skrupulatność tego, przez co przechodzą i co stworzyli, przenosi kino na zupełnie nowy poziom. Kiedy więc pomyślisz o miłości do tej serii i o tym, co można osiągnąć w serialu - można zagłębić się w fabułę, opowiedzieć więcej historii, pokazać więcej elementów, których nie udało się uchwycić w dwugodzinnym filmie - Casey [Bloys, szef HBO Max] nie lubi, kiedy to mówię, ale i tak to powiem. Naprawdę uważam, że to wydarzenie streamingowe dekady.

I dodał:

Jako zespół czekaliśmy tak długo, aby móc dostarczyć to doświadczenie konsumentom na tak dużym i ważnym rynku jak na przykład Wielka Brytania, a potem nagle - wraz z końcem 2026 roku i wejściem w 2027 - nadszedł czas na wydarzenie, które z pewnością będzie największym wydarzeniem streamingowym w historii HBO Max. Można śmiało powiedzieć, że w okresie streamingu nie ma innego serialu, który mógłby się do tego zbliżyć.

Na razie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, bo na premierę trzeba będzie jeszcze poczekać. Pocieszające jest to, że znana jest przynajmniej przybliżona data debiutu 1. sezonu "Harry Potter", których w sumie ma być przynajmniej 7. Na początku pojawiła się informacja, że każdy tom z serii będzie odpowiadał kolejnemu sezonowi, jednak może być ich więcej. Biorąc pod uwagę, jak szef Warner Bros. zachwala nadchodzącą produkcję, być może twórcy będą chcieli ciągnąć ją jak najdłużej.

