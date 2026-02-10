Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego

Serial "Harry Potter" pokaże więcej szczegółów z książek, na które w serii oryginalnych filmów nie było miejsca. Będzie to jednocześnie szansa, by jeszcze lepiej poznać popularnych bohaterów. Aktor, który wcieli się w Draco Malfoya, ujawnił, że dotyczy to między innymi jego postaci, dzięki czemu widzowie będą mogli przyjrzeć się, jak życie młodego członka Slytherinu wyglądało poza murami szkoły.

Anna Bortniak
lox pratt draco malfoy zycie domowe serial harry potter
REKLAMA

Trwają zdjęcia do 1. sezonu serialu "Harry Potter" od HBO, który zadebiutuje na małych ekranach na początku 2027 roku. Wiadomo już, że produkcja będzie eksplorować wątki, na które w filmach nie było miejsca, co oznacza, że widzowie będą mogli jeszcze bardziej zagłębić się w świat młodych czarodziejów. Najwięcej informacji pojawiło się w kontekście postaci Harry'ego Pottera, a później Rona Weasleya i jego rodziny. Najmniej wiadomo o Hermionie Granger, ale również o Draco Malfoyu, którego życie domowe nie było zbyt szczegółowo pokazane. Serial na szczęście naprawi ten błąd.

REKLAMA

Serial Harry Potter pokaże życie rodzinne Draco Malfoya

Lox Pratt, który w produkcji od HBO wcieli się w młodego Malfoya, ujawnił, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć nieco większy kawałek jego życia. 14-letni aktor zdradził, że wydarzy się to już w 1. sezonie serialu:

Myślę, że dzięki tej adaptacji można zobaczyć o wiele więcej niż w książkach. [Książki] opowiadają historię z perspektywy Harry'ego, co jest świetne, i tak też wyglądało to w filmach. Myślę, że [showrunnerka] Francesca [Gardiner] i [reżyser] Mark [Mylod] mówili o tym głośno w swoich wywiadach, jest po prostu o wiele więcej do zobaczenia. Można zobaczyć wszystkich nauczycieli w ich małych pokojach. Można zobaczyć Draco w domu. Nie będę zdradzał zbyt wiele, ale jest kilka świetnych scen w domu, dzięki którym można zrozumieć, jaki on jest

- cytuje Pratta The Hollywood Reporter.

Pratt dodał, że "atmosfera na planie jest niesamowita", a Johnny Flynn, który wciela się Lucjusza Malfoya, ojca Draco, "jest wspaniały":

Myślę, że całkiem dobrze pracujemy jako duet na ekranie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ale to cudowny facet i ma mnóstwo aury.

Zdjęcia do nowego serialu "Harry Potter" spod szyldu HBO rozpoczęły się w połowie lipca 2025 roku w Warner Bros. Studios Leavesden w Hertfordshire w Anglii, czyli tam, gdzie ćwierć wieku temu powstawały oryginalne filmy. Na ten moment w trakcie realizacji jest 1. sezon produkcji, który będzie oparty o powieść J.K. Rowling "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", a kolejne odsłony skupią się na następnych częściach kultowej serii.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
10.02.2026 13:54
Tagi: Harry PotterHBO
Najnowsze
12:34
Nie przegonisz dzików z Frizem. Allegro usunęło aukcję WOŚP
Aktualizacja: 2026-02-10T12:34:27+01:00
12:17
Spielbierg i Cooper mieli ożywić klasykę kina akcji. Nic z tego
Aktualizacja: 2026-02-10T12:17:19+01:00
12:02
Twórcy genialnego filmu żądają usunięcia ich muzyki z gniotu Amazona
Aktualizacja: 2026-02-10T12:02:49+01:00
11:58
Pojedynek Lalek. Ta od Netfliksa intryguje mnie bardziej
Aktualizacja: 2026-02-10T11:58:44+01:00
10:41
Nowe Wichrowe wzgórza już pobiły rekord. Od 90 lat nie było tak dobrze
Aktualizacja: 2026-02-10T10:41:27+01:00
8:35
Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:35:47+01:00
8:31
Nawet Papa Brenner nie lubi finału Stranger Things. Jedyny aktor, który to przyznał
Aktualizacja: 2026-02-10T08:31:33+01:00
20:51
Prawnik z Lincolna ma coś lepszego niż główny bohater. Zakochałem się
Aktualizacja: 2026-02-09T20:51:00+01:00
18:49
Serial Harry Potter przyćmi inne premiery. Ma być wydarzeniem dekady
Aktualizacja: 2026-02-09T18:49:23+01:00
18:13
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Gdzie obejrzeć? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-02-09T18:13:00+01:00
17:06
Książe Baleor uratował Dunka. Dlaczego ten Targaryen ma czarne włosy?
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:00+01:00
15:13
Prime Video: ceny i pakiety. Ile kosztuje subskrypcja w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T15:13:57+01:00
14:44
SkyShowtime: cena, pakiety, oferta. Ile kosztuje serwis w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-02-09T14:44:16+01:00
13:53
Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
Aktualizacja: 2026-02-09T13:53:47+01:00
13:51
Prawnik z Lincolna dowiózł najlepszy sezon. Netflix, robisz to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-09T13:51:06+01:00
13:42
Filmowy profesor Lupin o serialu Harry Potter. Wróci do swojej roli?
Aktualizacja: 2026-02-09T13:42:37+01:00
10:43
Zdrada w 4. odcinku Rycerza Siedmiu Królestw. Jak łączy się z Grą o tron?
Aktualizacja: 2026-02-09T10:43:50+01:00
10:11
Gwiazda Stranger Things chce grać Spider-Mana. Biorę
Aktualizacja: 2026-02-09T10:11:52+01:00
9:05
Spielberg wraca z hukiem. Wspaniały zwiastun Dnia objawienia
Aktualizacja: 2026-02-09T09:05:36+01:00
8:33
To już jest science fiction roku. Wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-09T08:33:47+01:00
14:02
Widzowie ocenili nowy odcinek Rycerza Siedmiu Królestw. Zapisze się w historii
Aktualizacja: 2026-02-08T14:02:00+01:00
13:13
Niezwyciężony wraca z 4. sezonem. Kiedy premiera w Prime Video?
Aktualizacja: 2026-02-08T13:13:00+01:00
12:03
Zapowiedzi kryminałów 2026. Tych tytułów nie możemy się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-08T12:03:00+01:00
11:12
Znajomi i sąsiedzi już zaraz. Kiedy premiera 2. sezonu?
Aktualizacja: 2026-02-08T11:12:00+01:00
10:13
Po seansie Tajnego agenta stwierdzam: to nie jest oscarowa rola
Aktualizacja: 2026-02-08T10:13:00+01:00
9:56
Brad Arnold nie żyje. Był wokalistą zespołu 3 Doors Down
Aktualizacja: 2026-02-08T09:56:06+01:00
9:05
Na Netfliksie jest jeden z pierwszych filmów Elordiego. Śmiało, można płakać
Aktualizacja: 2026-02-08T09:05:00+01:00
8:01
Netflix ma prezent dla polskich widzów. Rzucicie się na ten serial
Aktualizacja: 2026-02-08T08:01:00+01:00
6:11
To nie koniec Fallouta. Ale na 3. sezon trochę poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-08T06:11:00+01:00
12:34
Netflix rozstrzygnął głośny pozew. Chodzi o serial Kim jest Anna?
Aktualizacja: 2026-02-07T12:34:00+01:00
12:03
Nadrobiłem bezbłędne science fiction na Netfliksie. Status: zmiażdżony
Aktualizacja: 2026-02-07T12:03:00+01:00
11:12
Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem
Aktualizacja: 2026-02-07T11:12:00+01:00
10:37
Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Aktualizacja: 2026-02-07T10:37:00+01:00
10:05
Nie mogłem uwierzyć, że to tylko kostium. Szympans to krwawy spektakl
Aktualizacja: 2026-02-07T10:05:00+01:00
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Genialne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA