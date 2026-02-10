Takiego Malfoya nie znaliśmy. Serial Harry Potter pokaże coś nowego
Serial "Harry Potter" pokaże więcej szczegółów z książek, na które w serii oryginalnych filmów nie było miejsca. Będzie to jednocześnie szansa, by jeszcze lepiej poznać popularnych bohaterów. Aktor, który wcieli się w Draco Malfoya, ujawnił, że dotyczy to między innymi jego postaci, dzięki czemu widzowie będą mogli przyjrzeć się, jak życie młodego członka Slytherinu wyglądało poza murami szkoły.
Trwają zdjęcia do 1. sezonu serialu "Harry Potter" od HBO, który zadebiutuje na małych ekranach na początku 2027 roku. Wiadomo już, że produkcja będzie eksplorować wątki, na które w filmach nie było miejsca, co oznacza, że widzowie będą mogli jeszcze bardziej zagłębić się w świat młodych czarodziejów. Najwięcej informacji pojawiło się w kontekście postaci Harry'ego Pottera, a później Rona Weasleya i jego rodziny. Najmniej wiadomo o Hermionie Granger, ale również o Draco Malfoyu, którego życie domowe nie było zbyt szczegółowo pokazane. Serial na szczęście naprawi ten błąd.
Serial Harry Potter pokaże życie rodzinne Draco Malfoya
Lox Pratt, który w produkcji od HBO wcieli się w młodego Malfoya, ujawnił, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć nieco większy kawałek jego życia. 14-letni aktor zdradził, że wydarzy się to już w 1. sezonie serialu:
Myślę, że dzięki tej adaptacji można zobaczyć o wiele więcej niż w książkach. [Książki] opowiadają historię z perspektywy Harry'ego, co jest świetne, i tak też wyglądało to w filmach. Myślę, że [showrunnerka] Francesca [Gardiner] i [reżyser] Mark [Mylod] mówili o tym głośno w swoich wywiadach, jest po prostu o wiele więcej do zobaczenia. Można zobaczyć wszystkich nauczycieli w ich małych pokojach. Można zobaczyć Draco w domu. Nie będę zdradzał zbyt wiele, ale jest kilka świetnych scen w domu, dzięki którym można zrozumieć, jaki on jest
- cytuje Pratta The Hollywood Reporter.
Pratt dodał, że "atmosfera na planie jest niesamowita", a Johnny Flynn, który wciela się Lucjusza Malfoya, ojca Draco, "jest wspaniały":
Myślę, że całkiem dobrze pracujemy jako duet na ekranie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ale to cudowny facet i ma mnóstwo aury.
Zdjęcia do nowego serialu "Harry Potter" spod szyldu HBO rozpoczęły się w połowie lipca 2025 roku w Warner Bros. Studios Leavesden w Hertfordshire w Anglii, czyli tam, gdzie ćwierć wieku temu powstawały oryginalne filmy. Na ten moment w trakcie realizacji jest 1. sezon produkcji, który będzie oparty o powieść J.K. Rowling "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", a kolejne odsłony skupią się na następnych częściach kultowej serii.
