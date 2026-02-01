Przeczytałam ten kryminał po latach. Wciąż jest piekielnie dobry

Ładowanie...

Twórczość Chmielarza aktywnie śledzę od 2018 roku. Niektórym może wydawać się dziwne, że dokładnie pamiętam rok, w którym zaczęłam czytać powieści tego autora, ale tak naprawdę jest. Data zapadła mi w pamięć z prostego powodu - w tamtym czasie na rynku wydawniczym pojawiła się powieść "Cienie", czyli 5. tom z serii o komisarzu Jakubie Mortce, która jako pierwsza ze wszystkich innych książek Chmielarza wpadła w moje ręce. Naturalnym było dla mnie wówczas, aby nadrobić pozostałe części z cyklu, no i tak właśnie przepadłam.



W kolejce czekała na mnie również seria z detektywem Dawidem Wolskim. W tamtym czasie dostępne były dwie części "Wampir" i "Zombie", a w 2021 roku dołączył do nich "Wilkołak". Na długo wyparłam ten cykl z pamięci, aż w końcu zorientowałam się, że Wydawnictwo Marginesy wydało "Zombie" po raz kolejny z myślą o kolekcjonerach marginesowych okładek. To znaczy na tyle zapomniałam o serii z Wolskim, że byłam przekonana, że "Zombie" to po prostu jakaś nowość. Po lekturze kilku pierwszych stron zorientowałam się, że ja przecież znam już tę historię, ale mimo to po latach wspaniale było do niej wrócić. I wam również polecam.

REKLAMA

Zombie - kryminał Wojciecha Chmielarza wrócił z odświeżoną okładką

Adam Górnik, jeden z bohaterów kryminału, to kochający mąż i troskliwy ojciec, ale również ceniony prokurator. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się być wzorowym obywatelem, to jednak skrywa on pewien przerażający sekret - lata temu, gdy był jeszcze nastolatkiem, zamordował Korsarza, swojego kolegę ze szkoły. Choć właściwie kolega to za dużo powiedziane - Korsarz był po prostu typowych dryblasem i tyranem, który bardzo uprzykrzał życie innym uczniom. Chuligan nie oszczędzał również Adama oraz jego dwójki przyjaciół - Billa i Karoliny. Właśnie dlatego Adam postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, aby Korsarz już nigdy nikomu nie zrobił krzywdy. Jego ciało zakopał wraz ze swoją tajemnicą.



Wspomnienia z tamtego dnia wróciły lata później, gdy Adam - już jako prokurator - zostaje wezwany na miejsce popełnienia morderstwa. Jest pewien, że jego czyn wyjdzie na jaw, ponieważ orientuje się, że udaje się do lokalizacji, w której jako nastolatek zakopał ciało Korsarza. Tymczasem okazuje się, że odkryto tam nie zwłoki nastoletniego chłopaka, a martwą dziewczynkę. Kiedy zaskoczony dochodzi do wniosku, że szczątki szkolnego chuligana zniknęły, zaczyna się zastanawiać, co tak naprawdę stało się z Korsarzem. Czy to możliwe, że on żyje i wrócił zza grobu, by się na nim zemścić? Górnik postanawia rozwiązać tę koszmarną zagadkę.

O pomoc prosi detektywa Dawida Wolskiego, ponieważ on jako jedyny może coś zdziałać. W końcu jego niekonwencjonalne metody i wątpliwa etyka zawodowa już raz się sprawdziły. Cyniczny i nieprzewidywalny śledczy rozpoczyna zatem swoje prywatne śledztwo, w którym pomaga mu tymczasowa współlokatorka Marta. Nie spodziewa się jednak, że nowe zlecenie pociągnie go w głąb pełnego przemocy i okrucieństwa świata, gdzie nic nie jest czarno-białe.



Po odświeżeniu książki utwierdziłam się w przekonaniu, że nawet po tylu latach "Zombie" to mocny kryminał, którego nie da się tak po prostu odłożyć na półkę. Mimo że już znałam tę historię, z każdą kolejną stroną wciągałam się w nią coraz bardziej. To ogromna zasługa niepowtarzalnego stylu Chmielarza, dzięki któremu gładko prześlizgujemy się przez kolejne rozdziały tej historii.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 01.02.2026 12:12

Ładowanie...