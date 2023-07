Powstał serwis filmowy dla prawaków. Zadba o to, żeby filmy nie urażały ich kruchych uczuć

Chociaż biorąc pod uwagę słowa Carricka o "sztucznym nagradzaniu" zakrawa to o ironię, na WorthItOrWoke im dany tytuł jest bardziej woke, tym niższa jego ocena. Dlatego na przykład - jak zresztą pewnie się domyślacie - "Mała syrenka" została zmieszana z błotem. Świetnie przyjęty przez krytykę i widzów serial "The Last of Us" okazuje się natomiast dobry tylko w 56% (woke-ish). Najwyższą możliwą oceną cieszy się transfobiczny dokument "What Is A Woman?" (non-woke). Bo jak głosi hasło reklamowe strony "jeśli coś nie jest woke, nie przegap tego".