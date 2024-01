Obejrzałem fatalny film SF ze świetną obsadą na Amazonie. Odpuśćcie - mam dla was ciekawsze propozycje

„Wróg” szybciutko przykuł uwagę subskrybentów Prime Video gorącymi nazwiskami - obawiam się jednak, że wywołana nimi ekscytacja (którą sam zresztą czułem, bo Ronan i Mescala bardzo cenię) w trakcie seansu ustąpi miejsca potężnemu rozczarowaniu. Jest to bowiem film pryzgnębiająco fatalny.



Akcja startuje w 2065 roku - wiadomo, przeludnione miasta, popadające w ruinę obszary wiejskie, syf. Pitna woda i nadające się do osiedlenia grunty to teraz cenna waluta. Rząd (wespół z prywatnymi firmami) musiał reagować - zaprojektowano specjalną osadę na stacji kosmicznej, która krąży wokół Ziemi. Specjalny system ma za zadanie utworzyć listę osób, które można przesiedlić - na wstępie program wybiera spośród tych, którzy zamieszkują najbardziej zdegradowane obszary naszej planety. Wybrani są zastępowani przez substytuty sztucznej inteligencji, które posiadają ludzką świadomość.



I tak oto poznajemy naszych bohaterów - zamieszkujące odizolowaną farmę młode małżeństwo, z którego tylko jedna osoba zostaje wybrana do relokacji we wstępnym losowaniu. Junior i Hen nie są zbyt szczęśliwą parą, a teraz - stając w obliczu nowych okoliczności - w rośnie niepewność co do ich związku i przyszłości. W ich okolice ma jednak przybyć klon Juniora, który dotrzyma towarzystwa Hen, gdy prawdziwy Junior wyruszy w kosmos.



