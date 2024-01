Niemal doskonała kontynuacja. 2. sezon kryminału z HBO Max jest świetny

Dla porządku przypomnijmy, że „Turysta” to opowieść o Irlandczyku (Jamie Dornan), który na skutek tajemniczego wypadku samochodowego traci pamięć. Dzieje się to w Australii, a ciężarówka, która przecina mu drogę i jej kierowca, nie wyglądają na przypadkowych. Ba! Ktoś ewidentnie nastaje na jego życie. Na miejscu spotyka Helen (Danielle Macdonald), miejscową policjantkę, która chce od życia czegoś więcej, choć dopiero musi to odkryć. Sprawa tajemniczego turysty wyzwala w niej chęć przygody, ale też pozwala zakwestionować toksyczny związek.



2. sezon „Turysty” w zasadzie nic w tej układance nie zmienia. Bohaterowie są może trochę dalej, Eliot odkrywa swoją (coraz to mroczniejszą) przeszłość, a Helen próbuje iść dalej, choć przeszłość, tym razem w postaci męża, cały czas przypomina o sobie. W gruncie rzeczy najświeższa jest tu zmiana miejsca akcji z Australii na Irlandię.



Nie jest to jednak zmiana zasadnicza, bo ma ona walor głównie estetyczny. Podobnie, jak w premierowym sezonie kamera lubi pustkę, bezdroża i zimne oszczędne krajobrazy. Tak samo nie zmieniło się tempo czy główny haczyk fabularny, bo tytułowy turysta dowiaduje się o sobie coraz więcej i więcej, a to prowadzi go w niebezpieczne sytuacje.