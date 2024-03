Scenarzysta "X-Men '97" zwolniony na tydzień przed premierą serialu Marvela. Napisał dwa pierwsze sezony

Okazało się jednak, że po napisaniu dwóch pierwszych sezonów produkcji, twórca został zwolniony przez Marvel Studios na zaledwie tydzień przed premierą. Jest to o tyle niecodzienna sytuacja, że rzadko zdarza się, by ktoś ze stażem DeMayo został zwolniony niemal z dnia na dzień. Twórca przygotowywał się ponadto do wystąpień prasowych, wydarzeń promujących serial, a nawet opowiadał o swoich pomysłach na 3. sezon.



Jak podaje The Hollywood Reporter, Marvel rozwiązał umowe z DeMayo w zeszłym tygodniu. Zdezaktywowany został jego firmowy adres e-mail, a obsada i ekipa otrzymali informację, iż nie będzie on już dłużej związany z projektem "X-Men '97". Jego konto na Instagramie również zostało usunięte. Sam DeMayo nie odniósł się do sprawy.



Premiera dwóch pierwszych odcinków "X-Men '97" zaplanowana jest na 20 marca 2024 r., a pozostałe będą pojawiać się co tydzień na Disney+ do 15 maja. Prace nad drugim sezonem są w toku.



