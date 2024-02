"Madame Web" jednak jest hitem. Ale nie w kinach

Warto zauważyć, że pomimo porażki w kinach "Morbius" również stał się czymś na kształt virala. Po jego premierze sieć zalały memy "It's Morbin Time". Sony uznało to za wyraz sympatii do filmu, przez co postanowiło wprowadzić go na ekrany ponownie. Produkcję obejrzało wtedy parę widzów na krzyż.