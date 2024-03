Tak wygląda intro do serialu „X-Men ‘97”. Nostalgia pełną gębą

Trzeba śmiało przyznać, że twórcy naprawdę przyłożyli się do stworzenia intra. Sentyment uruchomił się praktycznie od razu po usłyszeniu pierwszego dźwięku kultowej melodii. Widoczne jest również to, że złożona obietnica została dotrzymana. Faktycznie stylistyka odzwierciedla to, co mogliśmy oglądać na ekranach telewizorów 32 lata temu. W końcu możemy też ponownie zobaczyć ukochanych mutantów - Rogue, Bestię, Gambita, Jean Grey, Wolverine’a, Storm, Jubilee, Cyklopa, Morpha i Bishopa. Wspomnienia wracają, zdecydowanie. Pozwólmy im zostać nieco dłużej z nami i przypomnijmy, jak wyglądał wstęp do animacji z 1992 roku.