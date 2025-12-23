Logo
Netflix kasuje serial dla młodzieży. Ten akurat dało się oglądać

Netflix zdecydował, że jeden z największych hitów dla młodzieży nie dostanie 2. sezonu. W sumie szkoda - "Olympo" był jednym z oryginalniejszych seriali young adult, który naprawdę dało się oglądać.

Anna Bortniak
olympo serial skasowany nie bedzie 2 sezonu
Pod koniec czerwca w serwisie Netflix zadebiutował 1. sezon serialu "Olympo". Produkcja dla młodzieży była jednym z największych wakacyjnych hitów Netfliksa. Jednak, mimo 5 tygodni w pierwszej dziesiątce i ponad 113 mln obejrzanych godzin na koncie, zdecydowano, że produkcja nie zostanie przedłużona na 2. sezon.

Netflix kasuje serial Olympo. 2. sezonu nie będzie

"Olympo" nie został przedłużony na 2. sezon - donosi serwis What's on Netflix. Informację początkowo podał hiszpański profil Previously Serie, pisząc:

Clara Galle i Agustín Della Corte nie otrzymali telefonu z propozycją powrotu przez 6 miesięcy od premiery. Możemy potwierdzić, że zespoły są już zaangażowane w inne projekty.

Dziś serwis What's on Netflix potwierdził te doniesienia.

Jest zaskakująca informacja, ponieważ niedługo po premierze twórcy sugerowali, że produkcja nie tylko doczeka się kolejnego sezonu, ale również szybkiego wznowienia prac nad serialem. Kiedy jednak What's on Netflix skontaktował się wówczas z przedstawicielem serwisu, okazało się, że oficjalna decyzja nie została jeszcze podjęta, a doniesienia o przedłużeniu "Olympo" na 2. sezon są nieprawdziwe.

Akcja serialu "Olympo" rozgrywa się Pirineos Center of High Performance, fikcyjnej elitarnej szkole treningowej, do której uczęszczają najlepsi aspirujący sportowcy w całym kraju. Koncentruje się na grupie przyjaciół, a szczególnie Amaii, która wraz ze swoją przyjaciółką, Nurią, należy do narodowej drużyny pływackiej. Pewnego dnia Amaia znajduje w szafce koleżanki fiolkę i domyśla się, że stosuje ona doping. Jej przypuszczenia potwierdzają się, kiedy podczas rywalizacji Nuria pokonuje Amaię, lecz traci przytomność i trafia do wewnętrznego szpitala. Gdy Amaia postanawia odwiedzić przyjaciółkę, nikt nie chce jej wpuścić do sali, co wzbudza w niej podejrzenia, że coś jest nie tak.

Anna Bortniak
23.12.2025 18:51
