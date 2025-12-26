Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera

Netflix opublikował pierwszy zwiastun 4. sezonu serialu "Bridgertonowie", uchylając rąbka tajemnicy na temat tego, co będzie się działo w najnowszej odsłonie. Nadchodzący sezon będzie nie lada gratką przede wszystkim dla miłośników książek Julii Quinn - nowe odcinki mają być bowiem najbardziej wierne materiałowi źródłowemu.

Anna Bortniak
bridgertonowie zwiastun 4 sezonu netflix serial
REKLAMA

Do tej pory serial "Bridgertonowie" ukazał już kilka namiętnych romansów. W 1. sezonie widzowie mogli wzdychać do miłości Daphne Bridgerton i Simona, księcia Hastings, a kolejna odsłona pokazała relację wicehrabiny Kate Bridgerton i Anthony'ego Bridgertona, którzy z zaciekłych wrogów przeobrazili się w największych kochanków. Tymczasem 3. sezon, na przykładzie Penelope Bridgerton i Colina Bridgertona, udowodnił, że nawet wieloletni przyjaciele mogą pałać do siebie namiętnym uczuciem.

Kto znajdzie się na bogato zdobionym świeczniku w 4. sezonie? Netflix uchylił rąbka tajemnicy za pośrednictwem pierwszego zwiastuna.

REKLAMA

Benedict Bridgerton bohaterem 4. sezonu Bridgertonów. To będzie historia o Kopciuszku

Benedict do tej pory udzielał się towarzysko w gronie znajomych, rozwijając swoje pasje do malarstwa i rysunku. Dla swojego rodzeństwa był jednak hulaką - takie opinie krążyły o nim przez to, że nie wybrał takiej ścieżki, jak jego rodzina. Niebawem wszystko to ma się jednak zmienić, co udowadnia opublikowany przez serwis Netflix zwiastun 4. sezonu.

4. sezon jest oparty o książkę "Propozycja dżentelmena", która jest 3. tomem serii. Skupia się on właśnie na Benedikcie (w tej roli Luke Thompson), który w końcu zaczął otwierać się na poważne życie uczuciowe. Kandydatkę na ukochaną już ma, jednak jej odnalezienie paradoksalnie nie będzie takie proste. Damą, która skradła serce młodego Bridgertona, jest bowiem Sophie Beckett (Yerin Ha), zdegradowana do roli służącej córka hrabiego. Udaje jej się wziąć udział w balu, na którym daje się porwać przystojnemu Benediktowi do tańca, jednak wraz z wybiciem północy czar pryska. Kiedy tajemnicza dama ucieka z balu, mężczyzna nie daje za wygraną - postanawia odszukać czarującą kobietę i ją poślubić. Jedynym śladem, jaki po niej pozostał, jest rękawiczka.

Wygląda zatem na to, że będzie to osadzona w świecie Bridgertonów historia o Kopciuszku. Ma to być jednocześnie historia najbardziej wierna książkom, co oznacza, że czytelnicy będą mieli podczas seansu nie lada gratkę.

Pierwsza część 4. sezonu serialu "Bridgertonowie" zadebiutuje w serwisie Netflix 29 stycznia. Druga część będzie dostępna na platformie 26 lutego.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
26.12.2025 13:44
Tagi: BridgertonowieSeriale Netflix
Najnowsze
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
9:12
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną
Aktualizacja: 2025-12-26T09:12:00+01:00
8:02
Obejrzałam najfajniejszy film świąteczny. Mogliście go przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-26T08:02:00+01:00
6:15
Zabawniejszego kryminału w 2025 roku nie widziałem. Genialna nowość na Disney+
Aktualizacja: 2025-12-26T06:15:00+01:00
17:19
Najlepsze polskie filmy 2025 roku. Rok tak dobry, że mam ciarki
Aktualizacja: 2025-12-25T17:19:00+01:00
16:17
Rick Riordan o serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy: ogromne ryzyko, ale było warto
Aktualizacja: 2025-12-25T16:17:00+01:00
13:12
Najbardziej oczekiwane premiery filmowe 2026. To będzie wielki rok
Aktualizacja: 2025-12-25T13:12:00+01:00
12:11
Nowa wersja kultowego fantasy wreszcie na Prime Video. Jaram się
Aktualizacja: 2025-12-25T12:11:00+01:00
11:21
Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
Aktualizacja: 2025-12-25T11:21:00+01:00
10:39
Kryminał, który trafił na listy najlepszych filmów 2025 roku, wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2025-12-25T10:39:00+01:00
9:03
Netflix, co się dzieje? Platforma dodała dzisiaj aż 3 głośne horrory
Aktualizacja: 2025-12-25T09:03:00+01:00
8:21
Gorący grudniowy weekend na HBO Max. Wchodzi gwarantowany polski hit
Aktualizacja: 2025-12-25T08:21:00+01:00
16:09
Debiut reżyserski Kate Winslet trafił na Netfliksa. Ja to kupuję
Aktualizacja: 2025-12-24T16:09:00+01:00
15:22
Oto Peaky Blinders od Netfliksa. Ależ to klimatycznie wygląda
Aktualizacja: 2025-12-24T15:22:00+01:00
14:31
Gdzie obejrzeć kultowe filmy świąteczne? To pozycje obowiązkowe
Aktualizacja: 2025-12-24T14:31:00+01:00
13:15
HBO Max na 2026 rok. Lista najgorętszych nowości serwisu
Aktualizacja: 2025-12-24T13:15:00+01:00
12:29
Chopin, Chopin od dziś w VOD. Nie wydacie ani grosza
Aktualizacja: 2025-12-24T12:29:00+01:00
12:03
Taco Hemingway wyprzedał trasę w kilka godzin. To rekord
Aktualizacja: 2025-12-24T12:03:00+01:00
11:19
Kiedy obejrzymy 2. sezon The Mighty Nein? Dobre wieści
Aktualizacja: 2025-12-24T11:19:00+01:00
10:15
Kolędy w TV w Wigilię i Boże Narodzenie 2025. Gdzie i o której oglądać?
Aktualizacja: 2025-12-24T10:15:00+01:00
9:49
Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-24T09:49:12+01:00
9:01
O czym opowie Pluribus w 2. sezonie? Jedyna już nie taka jedyna
Aktualizacja: 2025-12-24T09:01:00+01:00
8:05
Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend
Aktualizacja: 2025-12-24T08:05:00+01:00
7:15
Najlepsze komedie 2025 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-12-24T07:15:00+01:00
20:11
Na Prime Video nowe sci-fi walczy z fantasy. Wygrywają widzowie
Aktualizacja: 2025-12-23T20:11:00+01:00
18:51
Netflix kasuje serial dla młodzieży. Ten akurat dało się oglądać
Aktualizacja: 2025-12-23T18:51:11+01:00
18:22
W Avatarze 3 zagrała wnuczka Charliego Chaplina. To świetna rola
Aktualizacja: 2025-12-23T18:22:00+01:00
16:11
Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś
Aktualizacja: 2025-12-23T16:11:00+01:00
15:56
Avengers: Doomsday z pierwszym zwiastunem. Tak, on wraca
Aktualizacja: 2025-12-23T15:56:39+01:00
14:18
Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa
Aktualizacja: 2025-12-23T14:18:15+01:00
13:30
Najlepsza komedia fantasy 2025 roku właśnie trafiła na VOD
Aktualizacja: 2025-12-23T13:30:16+01:00
12:57
HBO Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku. Ja w szoku
Aktualizacja: 2025-12-23T12:57:45+01:00
10:47
Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
Aktualizacja: 2025-12-23T10:47:12+01:00
9:50
Widzowie kochają kryminał HBO Max. Dopiero teraz go odkryliście?
Aktualizacja: 2025-12-23T09:50:57+01:00
9:27
Thor powróci w Avengers: Doomsday. Marvelowi znów wyciekł zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-23T09:27:58+01:00
8:33
Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo
Aktualizacja: 2025-12-23T08:33:36+01:00
18:33
Kiedy nowe odcinki thrillera To jej wina w SkyShowtime? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-12-22T18:33:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA