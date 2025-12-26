O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera

Ładowanie...

Do tej pory serial "Bridgertonowie" ukazał już kilka namiętnych romansów. W 1. sezonie widzowie mogli wzdychać do miłości Daphne Bridgerton i Simona, księcia Hastings, a kolejna odsłona pokazała relację wicehrabiny Kate Bridgerton i Anthony'ego Bridgertona, którzy z zaciekłych wrogów przeobrazili się w największych kochanków. Tymczasem 3. sezon, na przykładzie Penelope Bridgerton i Colina Bridgertona, udowodnił, że nawet wieloletni przyjaciele mogą pałać do siebie namiętnym uczuciem.

Kto znajdzie się na bogato zdobionym świeczniku w 4. sezonie? Netflix uchylił rąbka tajemnicy za pośrednictwem pierwszego zwiastuna.

Benedict Bridgerton bohaterem 4. sezonu Bridgertonów. To będzie historia o Kopciuszku

Benedict do tej pory udzielał się towarzysko w gronie znajomych, rozwijając swoje pasje do malarstwa i rysunku. Dla swojego rodzeństwa był jednak hulaką - takie opinie krążyły o nim przez to, że nie wybrał takiej ścieżki, jak jego rodzina. Niebawem wszystko to ma się jednak zmienić, co udowadnia opublikowany przez serwis Netflix zwiastun 4. sezonu.

4. sezon jest oparty o książkę "Propozycja dżentelmena", która jest 3. tomem serii. Skupia się on właśnie na Benedikcie (w tej roli Luke Thompson), który w końcu zaczął otwierać się na poważne życie uczuciowe. Kandydatkę na ukochaną już ma, jednak jej odnalezienie paradoksalnie nie będzie takie proste. Damą, która skradła serce młodego Bridgertona, jest bowiem Sophie Beckett (Yerin Ha), zdegradowana do roli służącej córka hrabiego. Udaje jej się wziąć udział w balu, na którym daje się porwać przystojnemu Benediktowi do tańca, jednak wraz z wybiciem północy czar pryska. Kiedy tajemnicza dama ucieka z balu, mężczyzna nie daje za wygraną - postanawia odszukać czarującą kobietę i ją poślubić. Jedynym śladem, jaki po niej pozostał, jest rękawiczka.

Wygląda zatem na to, że będzie to osadzona w świecie Bridgertonów historia o Kopciuszku. Ma to być jednocześnie historia najbardziej wierna książkom, co oznacza, że czytelnicy będą mieli podczas seansu nie lada gratkę.

Pierwsza część 4. sezonu serialu "Bridgertonowie" zadebiutuje w serwisie Netflix 29 stycznia. Druga część będzie dostępna na platformie 26 lutego.

Anna Bortniak 26.12.2025 13:44

