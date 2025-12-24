Oto Peaky Blinders od Netfliksa. Ależ to klimatycznie wygląda
Fani czekali na ten moment parę długich lat. Ale w końcu jest. Wreszcie nadchodzi filmowa kontynuacja "Peaky Blinders", którą Netflix od dawna zapowiada. Premiera zbliża się wielkimi krokami, więc serwis zaczyna podgrzewać atmosferę. Właśnie udostępnił pierwszy teaser nadchodzącej produkcji.
"Peaky Blinders" skończyło się w 2022 roku. Jeszcze jednak przed finałem kultowej dzisiaj produkcji dużo mówiło się o jej ewentualnej kontynuacji. Z czasem zaczęła ona nabierać coraz wyraźniejszych kształtów. Fanów uspokoiła wieść, że zajmie się nią sam twórca Steven Knight, a Cillian Murphy powróci w roli Tommy'ego Shelby'ego. Od dawna więc przebierają nogami na samą myśl o zmierzającym na Netfliksa filmie, który pokaże dalsze losy uwielbianego bohatera.
"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" przenosi nas do 1940 roku. Tommy Shelby decyduje się opuścić miejsce wygnania, na które sam się udał. Zamierza stawić czoła śmiertelnemu wyzwaniu. Kiedy na szali znajdzie się przyszłość jego rodziny i całego kraju, będzie musiał stanąć do ostatecznej walki z własnymi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.
Peaky Blinders - zwiastun filmu od Netfliksa
Fani co prawda już dość się naczekali na powrót "Peaky Blinders", ale muszą uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości. Premiera filmu na Netfliksie dopiero za parę miesięcy. Ale platforma już oferuje nam przedsmak czekających nas atrakcji. Właśnie udostępniła pierwszy teaser nadchodzącego filmu, który - nie oszukujmy się - rozbudza apetyt na więcej.
Peaky Blinders - kiedy premiera filmu na Netfliksie?
"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zadebiutuje za niecałe trzy miesiące. Według oficjalnych informacji podanych przez Netfliksa, 6 marca pojawi się w wybranych kinach. Aczkolwiek nie należy spodziewać się, że akurat w Polsce będziemy mogli film obejrzeć na wielkim ekranie. Poczekamy na niego nieco dłużej i zapoznamy się 20 marca, kiedy to trafi już na platformę.
