Oto Peaky Blinders od Netfliksa. Ależ to klimatycznie wygląda

"Peaky Blinders" skończyło się w 2022 roku. Jeszcze jednak przed finałem kultowej dzisiaj produkcji dużo mówiło się o jej ewentualnej kontynuacji. Z czasem zaczęła ona nabierać coraz wyraźniejszych kształtów. Fanów uspokoiła wieść, że zajmie się nią sam twórca Steven Knight, a Cillian Murphy powróci w roli Tommy'ego Shelby'ego. Od dawna więc przebierają nogami na samą myśl o zmierzającym na Netfliksa filmie, który pokaże dalsze losy uwielbianego bohatera.



"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" przenosi nas do 1940 roku. Tommy Shelby decyduje się opuścić miejsce wygnania, na które sam się udał. Zamierza stawić czoła śmiertelnemu wyzwaniu. Kiedy na szali znajdzie się przyszłość jego rodziny i całego kraju, będzie musiał stanąć do ostatecznej walki z własnymi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.

Peaky Blinders - zwiastun filmu od Netfliksa

Fani co prawda już dość się naczekali na powrót "Peaky Blinders", ale muszą uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości. Premiera filmu na Netfliksie dopiero za parę miesięcy. Ale platforma już oferuje nam przedsmak czekających nas atrakcji. Właśnie udostępniła pierwszy teaser nadchodzącego filmu, który - nie oszukujmy się - rozbudza apetyt na więcej.

Peaky Blinders - kiedy premiera filmu na Netfliksie?

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zadebiutuje za niecałe trzy miesiące. Według oficjalnych informacji podanych przez Netfliksa, 6 marca pojawi się w wybranych kinach. Aczkolwiek nie należy spodziewać się, że akurat w Polsce będziemy mogli film obejrzeć na wielkim ekranie. Poczekamy na niego nieco dłużej i zapoznamy się 20 marca, kiedy to trafi już na platformę.



Rafał Christ 24.12.2025 15:22

