Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Oto Peaky Blinders od Netfliksa. Ależ to klimatycznie wygląda

Fani czekali na ten moment parę długich lat. Ale w końcu jest. Wreszcie nadchodzi filmowa kontynuacja "Peaky Blinders", którą Netflix od dawna zapowiada. Premiera zbliża się wielkimi krokami, więc serwis zaczyna podgrzewać atmosferę. Właśnie udostępnił pierwszy teaser nadchodzącej produkcji.

Rafał Christ
peaky blinders netflix film zwiastun premiera co obejrzeć
REKLAMA

"Peaky Blinders" skończyło się w 2022 roku. Jeszcze jednak przed finałem kultowej dzisiaj produkcji dużo mówiło się o jej ewentualnej kontynuacji. Z czasem zaczęła ona nabierać coraz wyraźniejszych kształtów. Fanów uspokoiła wieść, że zajmie się nią sam twórca Steven Knight, a Cillian Murphy powróci w roli Tommy'ego Shelby'ego. Od dawna więc przebierają nogami na samą myśl o zmierzającym na Netfliksa filmie, który pokaże dalsze losy uwielbianego bohatera.

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" przenosi nas do 1940 roku. Tommy Shelby decyduje się opuścić miejsce wygnania, na które sam się udał. Zamierza stawić czoła śmiertelnemu wyzwaniu. Kiedy na szali znajdzie się przyszłość jego rodziny i całego kraju, będzie musiał stanąć do ostatecznej walki z własnymi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć.

REKLAMA

Peaky Blinders - zwiastun filmu od Netfliksa

Fani co prawda już dość się naczekali na powrót "Peaky Blinders", ale muszą uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości. Premiera filmu na Netfliksie dopiero za parę miesięcy. Ale platforma już oferuje nam przedsmak czekających nas atrakcji. Właśnie udostępniła pierwszy teaser nadchodzącego filmu, który - nie oszukujmy się - rozbudza apetyt na więcej.

Peaky Blinders - kiedy premiera filmu na Netfliksie?

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" zadebiutuje za niecałe trzy miesiące. Według oficjalnych informacji podanych przez Netfliksa, 6 marca pojawi się w wybranych kinach. Aczkolwiek nie należy spodziewać się, że akurat w Polsce będziemy mogli film obejrzeć na wielkim ekranie. Poczekamy na niego nieco dłużej i zapoznamy się 20 marca, kiedy to trafi już na platformę.

Więcej o "Peaky Blinders" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"PEAKY BLINDERS" OBEJRZYSZ NA:
TVP VOD
PEAKY BLINDERS
TVP VOD
REKLAMA
Rafał Christ
24.12.2025 15:22
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixPeaky Blinders
Najnowsze
14:31
Gdzie obejrzeć kultowe filmy świąteczne? To pozycje obowiązkowe
Aktualizacja: 2025-12-24T14:31:00+01:00
13:15
HBO Max na 2026 rok. Lista najgorętszych nowości serwisu
Aktualizacja: 2025-12-24T13:15:00+01:00
12:29
Chopin, Chopin od dziś w VOD. Nie wydacie ani grosza
Aktualizacja: 2025-12-24T12:29:00+01:00
12:03
Taco Hemingway wyprzedał trasę w kilka godzin. To rekord
Aktualizacja: 2025-12-24T12:03:00+01:00
11:19
Kiedy obejrzymy 2. sezon The Mighty Nein? Dobre wieści
Aktualizacja: 2025-12-24T11:19:00+01:00
10:15
Kolędy w TV w Wigilię i Boże Narodzenie 2025. Gdzie i o której oglądać?
Aktualizacja: 2025-12-24T10:15:00+01:00
9:49
Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-24T09:49:12+01:00
9:01
O czym opowie Pluribus w 2. sezonie? Jedyna już nie taka jedyna
Aktualizacja: 2025-12-24T09:01:00+01:00
8:05
Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend
Aktualizacja: 2025-12-24T08:05:00+01:00
7:15
Najlepsze komedie 2025 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-12-24T07:15:00+01:00
20:11
Na Prime Video nowe sci-fi walczy z fantasy. Wygrywają widzowie
Aktualizacja: 2025-12-23T20:11:00+01:00
18:51
Netflix kasuje serial dla młodzieży. Ten akurat dało się oglądać
Aktualizacja: 2025-12-23T18:51:11+01:00
18:22
W Avatarze 3 zagrała wnuczka Charliego Chaplina. To świetna rola
Aktualizacja: 2025-12-23T18:22:00+01:00
16:11
Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś
Aktualizacja: 2025-12-23T16:11:00+01:00
15:56
Avengers: Doomsday z pierwszym zwiastunem. Tak, on wraca
Aktualizacja: 2025-12-23T15:56:39+01:00
14:18
Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa
Aktualizacja: 2025-12-23T14:18:15+01:00
13:30
Najlepsza komedia fantasy 2025 roku właśnie trafiła na VOD
Aktualizacja: 2025-12-23T13:30:16+01:00
12:57
HBO Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku. Ja w szoku
Aktualizacja: 2025-12-23T12:57:45+01:00
10:47
Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
Aktualizacja: 2025-12-23T10:47:12+01:00
9:50
Widzowie kochają kryminał HBO Max. Dopiero teraz go odkryliście?
Aktualizacja: 2025-12-23T09:50:57+01:00
9:27
Thor powróci w Avengers: Doomsday. Marvelowi znów wyciekł zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-23T09:27:58+01:00
8:33
Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo
Aktualizacja: 2025-12-23T08:33:36+01:00
18:33
Kiedy nowe odcinki thrillera To jej wina w SkyShowtime? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-12-22T18:33:00+01:00
17:17
O tych filmach świątecznych na pewno nie słyszeliście. To ukryte perełki
Aktualizacja: 2025-12-22T17:17:00+01:00
15:41
Tak wygląda Odyseja. Monumentalne fantasy Nolana dostało pełny zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-22T15:41:28+01:00
12:22
Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel
Aktualizacja: 2025-12-22T12:22:00+01:00
11:41
To była najlepsza postać Avatara 3. Została koszmarnie zmarnowana
Aktualizacja: 2025-12-22T11:41:00+01:00
11:02
Gdzie obejrzeć Psi Patrol? Sprawdzamy dostępność serialu i filmów
Aktualizacja: 2025-12-22T11:02:19+01:00
11:01
Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?
Aktualizacja: 2025-12-22T11:01:05+01:00
10:20
Avatar 3 już przeszedł do historii. Tyle zarobił w weekend
Aktualizacja: 2025-12-22T10:20:15+01:00
10:06
Twórcy "Jedynej" nie kryją żalu. Google Earth zaspoilowało ich serial
Aktualizacja: 2025-12-22T10:06:07+01:00
8:11
Aktor z filmu To: Rozdział 2 nie żyje. Miał 46 lat
Aktualizacja: 2025-12-22T08:11:37+01:00
16:35
Zawsze marzyłem o takim kinie szpiegowskim. HBO Max rozpieszcza
Aktualizacja: 2025-12-21T16:35:38+01:00
15:24
Avatar 3, czyli TOP 5 największych zbrodni Jamesa Camerona. Zgrzytam zębami
Aktualizacja: 2025-12-21T15:24:00+01:00
13:16
Przesilenie zimowe to idealny film na Święta. Wybraliśmy 5 podobnych
Aktualizacja: 2025-12-21T13:16:29+01:00
10:57
Jestem oczarowana świątecznymi nowościami w VOD. W końcu mam co oglądać
Aktualizacja: 2025-12-21T10:57:00+01:00
9:29
Twórca Leona zawodowca zaadaptował klasykę literatury. Jestem zaskoczony
Aktualizacja: 2025-12-21T09:29:00+01:00
8:47
Netflix dodaje ten film, żeby nas dobić. Szybko się nie pozbieramy
Aktualizacja: 2025-12-21T08:47:30+01:00
6:22
Facet na święta to hit. Czy Netflix ogłosi 4. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-21T06:22:00+01:00
5:15
Avatar 3 leci do Disney+. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2025-12-21T05:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA