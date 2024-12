Amerykanie reagują na zabójstwo prezesa firmy ubezpieczeniowej. Nazywają sprawcę bohaterem

W posiadaniu zatrzymanego znajdował się tłumik do broni palnej, maseczka oraz fałszywy dowód tożsamości pasujący do dokumentu, za pomocą którego mężczyzna przed strzelaniną zameldował się w jednym z nowojorskim hostelów. Policja znalazła również ręcznie napisany dokument, który mówił zdradzał jego motywacje do przestępstwa. Jak podaje serwis New York Post, Luigi Mangione mógł nienawidzić społeczności medycznej z powodu tego, jak traktowano jego chorego krewnego, a także jego samego.