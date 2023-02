Żabson przeprasza Mię Khalifę za to, że nazwał ją tak, jak nazywa inne kobiety w swoich utworach

Tak, Żabson na pewno zrobił to „bez przemyślenia”, bo określił kobietę wulgarnym określeniem, o którym sam nagrał piosenkę. W numerze „Sidehoe” piętnuje bowiem kobiety, których nie uważa na materiał za matkę jego dzieci, mówiąc, że nadają się tylko do tego, aby zaspokajać jego seksualne potrzeby. Takie kobiety nazywa „szmatami” oraz „wieśniarami”.



Z jego przeprosin wynika jedynie tyle, że to akurat nie Mii Khalifie, ale nie zmienia to faktu, że Żabson piętnując jakiś typ zachowań, wchodzi w szowinistyczną retorykę, używa mizoginistycznych określeń. I miała rację Mia Khalifa, że było to zachowanie „tak słabe, jak jego muzyka”, choć ja bym dodał, że raczej chodzi o teksty.