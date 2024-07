Widzowie mówią, że to najgorszy film Netfliksa, jaki widzieli. Obejrzałam go

Kiedy pewnej nocy dzieci znikają z domu Pietro, mężczyzna desperacko stara się je odnaleźć. W końcu powiadamia Elenę, która zaczyna obwiniać byłego męża o nieodpowiedzialną opiekę. Wkrótce staje się jasne, że dziewczynka i chłopiec zostali porwani, a porywacz żąda 150 tys. euro w gotówce, które mają zostać dostarczone w ciągu 36 godzin. Podejrzenie pada na lichwiarzy, u których Pietro zadłużył się podczas przebudowy domu w Masserii na hotel, wskutek czego ojciec decyduje się zwrócić o pomoc do dawnego przyjaciela. Układ, który oferuje mu kryminalista, obejmuje podróż w szaleńczy rejs. Kiedy Pietro wraca do domu, orientuje się, że nic nie jest takie, jakie było wcześniej i zaczyna podejrzewać, że postradał zmysły.



Choć sam pomysł na fabułę wydaje się być interesujący, realizacja pozostawia wiele do życzenia. Całokształt wygląda tak, jakby twórcy brali udział w zakładzie najszybsze nakręcenie filmu, wskutek czego ma się wrażenie, że scenariusz i dialogi były pisany na kolanie. Najbardziej we znaki dał się brak suspensu, przez co zaangażowanie się w fabułę było prawie niemożliwe. Początek rzeczywiście mógł zainteresować, ale im dalej w las, tym bardziej kusiło, żeby co jakiś czas wciskać pauzę, by sprawdzić, ile jeszcze zostało do końca. Sceny akcji, które miały nadać dynamiki, dłużyły się niemiłosiernie.