Krwawy thriller na Max was przygnębi. A potem zapewni mnóstwo satysfakcji

Można powiedzieć, że to moralnie wypaczone, ale hej, zapierające dech w piersiach okrucieństwo względem oprawców to bardzo wyzwalający motyw - a jeśli do tego stanowi tło dla sprawnie poprowadzonego dramatu psychologicznego, wnet nabiera wymiaru społecznego komentarza na temat różnych form przemocy czy molestowania. Bardzo adekwatnego, mocno osadzonego we współczesnej rzeczywistości. I nic dziwnego - Pereda oparła się na własnych doświadczeniach. Jako homoseksualna nastolatka i outsiderka, która często zmieniała szkoły, wielokrotnie stawała się celem rówieśników, którzy nie odpuszczają takim jak ona. Była zatem ofiarą znęcania się, ale i niemym świadkiem dręczenia innych - zbyt przestraszonym, by zareagować. Tego typu doświadczenia są, niestety, bardzo uniwersalne i niezmiennie spotykają całe mnóstwo dzieciaków na przestrzeni wielu, wielu dekad. Sięgając do dzieciństwa Sary, podkreślając jej izolację (i społeczną, i rodzinną), szczegółowo ilustrując całe to brutalne traktowanie, które spotyka bohaterkę, Pereda pochyla się nad skalą obrażeń, jakich może doznać bezbronna psychika młodej osoby narażonej na stygmatyzację.



