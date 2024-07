Dlaczego widzowie tak pokochali ten film z lat 90., że teraz doczekał się requela? Przekonacie się na SkyShowtime

W 2015 roku doszło do wolty w Hollywood. O ile wcześniej Fabryka Snów stawiała na rebooty/remake'i, wtedy zakochała się w requelach (reboot/sequel). W ciągu paru miesięcy na ekrany kin weszło ich całe mnóstwo, z czego dwa do dzisiaj znajdują się w pierwszej 10. najlepiej zarabiających filmów wszech czasów. O ile za sprawą formuły nostalgicznego sequela twórcy początkowo odświeżali zakurzone marki, takie jak "Gwiezdne wojny" czy "Jurassic Park", parę lat później, odkryli, że równie spektakularne efekty można osiągnąć, odkurzając w ten sam sposób pojedyncze hity sprzed wielu dekad. W końcu "Top Gun: Maverick" rozbił box office, zarabiając niemal 1,5 mld dol.



Rozochocone sukcesem "Mavericka" Hollywood zaczęło przegrzebywać swoje archiwa w poszukiwaniu innych zakurzonych filmów sprzed wielu dekad. Tak dokopało się do "Twistera" z 1996 roku. Podobnie jak "Top Gun" nie został on najcieplej przyjęty przez krytyków, ale widzowie go pokochali. Wszyscy zgadzali się co do jednego: to wspaniałe widowisko, które porywa widzów realistycznymi efektami specjalnymi (ze wskazaniem na dopracowane w najdrobniejszych szczegółach tornada).