Najlepsze thrillery 2024 roku. Te dreszczowce zmiażdżyły widzów

Mocne uderzenie. "Kod zła" to skrzyżowanie "Milczenia owiec" z "Obecnością". Znana z "Coś za mną chodzi Maika Monroe wciela się w młodą agentkę FBI, która rusza tropem seryjnego mordercy znanego jako Longlegs. Grający go Nicolas Cage zmienia go w istotę z piekła rodem. W tym filmie czuć samego szatana. Jest tak gorący, że aż parzy. Osgood Perkins prowadzi swoją opowieść ze swadą Stanleya Kubricka, przez co wprawia w stan niepokoju, rosnącego ze sceny na scenę. Dzięki temu ta przygaszona estetyka lat 90. będzie do was jeszcze długo wracać. W sennych koszmarach oczywiście.



Premiera filmu w ten piątek, 12 lipca.