Złote strzały Netfliksa. Te seriale trzeba obejrzeć

"Z wielkim sprytem podchodząc do walki z demonami, zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym, "Nocturne" jest obiecującym powrotem do świata "Castlevanii"" - czytamy w podsumowaniu opinii krytyków na Rotten Tomatoes. Że Netflix potrafi robić świetne animacje, już wiedzieliśmy, ale tym razem to nawet on przesadził. Kilku recenzentów może się bowiem mylić, ale wszyscy naraz? Coś musi być na rzeczy.



Serial obejrzycie na platformie Netflix.