"Zielona granica" lada chwila pojawi się online. Gdzie obejrzeć film Agnieszki Holland?

Kiedy psycholożka Julia przeprowadza się na Podlasie, jest świadkiem dramatycznych wydarzeń, które rozgrywają się na granicy polsko-białoruskiej. Chcąc pomóc koczującym w lasach uchodźcom, kobieta postanawia przyłączyć się do grupy aktywistów, przedostającym się do strefy objętej stanem wyjątkowym. Tymczasem uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina oraz towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej, nie zdając sobie sprawy, że są oni narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz. W Polsce ich drogi skrzyżują się z Julią i młodym strażnikiem granicznym Janem, a rozgrywające się wokół brutalne wydarzenia zmuszą wszystkich ich uczestników do odpowiedzenia sobie na pytanie, czym jest człowieczeństwo.