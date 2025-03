Takiego dramatu kryminalnego jeszcze nie widziałeś. Twórca i gwiazdor serialu Apple TV+ tłumaczą dlaczego

To są ludzie umalowani jak klauni. Jako Ray próbuję sobie to racjonalizować, cytuję im Sun Tzu i Bruce'a Lee, a chwilę później mamy scenę z granatem. To jedna z najbardziej dramatycznych i pełnych napięcia scen w całym serialu, a jest naprawdę śmieszna. Atmosfera cały czas się zagęszcza, stawka wzrasta, a jednocześnie plątamy się w coraz większym absurdzie. To jest właśnie geniusz Petera [Craiga] - potrafi odnaleźć humor w sytuacjach, które są śmiertelnie poważne. Bohaterowie przeżywają dramat, a ty jako widz myślisz sobie: "kurde, co tu się odwala? Co tu się właściwie dzieje?"