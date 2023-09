Czy "Znachor" jest królem Polski?

Przesadzam, żartuję, niemniej naprawdę - powiedzcie mi, jaki jest morał. Szukam. Ja go naprawdę szukam. I jedyne co znalazłem, to że nie wolno osądzać po pozorach. Słusznie. Ale to nie ta głębia. A nawet, jeśli da się tę myśl wyrazić z głębią - bo oczywiście się da - to ten film tego z głębią nie wyraża.



Ujmę to tak: najlepsze - podkreślam: "najlepsze", nie "ulubione" - filmy, jakie widziałem, to zwykle te, których nigdy więcej nie chciałem widzieć. Nie ma siły, by ktoś mnie zmusił. Nie chcę nigdy więcej ich przeżyć. Ale zarazem byłem wdzięczny, że je obejrzałem. Bo to było doświadczenie, nie seans. Nie spreparowany sen, by przyjemnie zleciał czas, by gładko minął wieczór, ale obraz, który chciał coś we mnie skruszyć. A potem, choć wyżej zawiesić się poprzeczki nie da, dopinał swego. Kruszył. Kruszył fragment zamarzniętego morza.



W powtarzalności "Znachora" jest jego siła, ale i słabość. Opowieść, którą chce się przeżywać tak często, musi posiadać w sobie lekkość. Może nawet błahość. "Znachor" to nie kafkowska siekiera stawiająca oko w oko z życiem. W "Znachorze" nie ma nic, co miałoby stawiać oko w oko z życiem. "Znachor" to wdzięczna, niezwykle przyjemna otulina, ciepła pierzyna, w której można się zanurzyć i uciec od rzeczywistości w bardzo konkretne, znajome miejsce. I to duża sztuka, by stworzyć takie dzieło. "Znachorowi" w tej materii, w tej dziedzinie, przysługuje najwyższa ocena.



Ale jednak więcej przypisujemy tym, którzy pomagają nam się zmierzyć, niż tym, którzy pomagają nam uciec.