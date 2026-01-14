REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Zoe Saldana najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Otrzyj łzy, Scarlett

O projektach filmowych mówi się czasem, że są żyłami złota. Z aktorami jest podobnie - występując w przynoszących wielkie dochody filmach utwierdzają swój status i położenie kariery. Zoe Saldana raczej nie ma na co narzekać - właśnie została najbardziej dochodową aktorką w historii kina.

Adam Kudyba
zoe saldana aktorka filmy
REKLAMA

Oczywiście, pieniądze a wrażenia artystyczne to dwie zupełnie inne bajki, ale we współczesnym świecie i przemyśle filmowym te dwie sfery się przeplatają i są równie (choć nie zawsze, na niekorzyść tej drugiej) istotne. Świetnie, gdy film okazuje się dobry, ale gdy dodatkowo osiąga wyniki w box office - jest to sygnał dla twórców, że ich inwestycja się opłaciła i trafili w gusta odbiorców. Zoe Saldana, jak się okazało, ma do tego wyjątkowy talent.

REKLAMA

Zoe Saldana to wielkie pieniądze. Dosłownie

Jak poinformowało Variety, dokonała się zmiana na pozycji lidera, jeśli chodzi o ranking najbardziej dochodowych aktorów wszech czasów, czyli tych, z których udziałem produkcje notują najwyższe zarobki w box office. Pierwsze miejsce obecnie należy do Zoe Saldany, niedawnej laureatki Oscara za rolę drugoplanową w "Emilii Perez". Aktorka wystąpiła w trzech najbardziej dochodowych produkcjach w historii kina ("Avatar", "Avengers: Koniec gry", "Avatar: Istota wody"), brała też udział w trylogii o Strażnikach Galaktyki. Szalę na jej korzyść przechylił jednak "Avatar: Ogień i popiół", najnowszy film serii Jamesa Camerona. Według danych podawanych przez portal, obecnie filmy z jej udziałem zarobiły łącznie 15,46 mld dolarów.

Saldana może poszczycić się tym, że w drodze na szczyt pokonała bardzo wiele gwiazd. Oczywiście, jej pozycja nie jest pewna i dana na zawsze - zważywszy, że jej konkurenci z rankingu wkrótce wezmą udział w nowych, potencjalnie kasowych produkcjach. Znajdująca się na 2. miejscu Scarlett Johansson (15,40 mld) wkrótce wystąpi w nowych filmowych odsłonach "Egzorcysty" i "Batmana". Spoczywający tuż poza podium (wyprzedzony przez Samuela L. Jacksona) Robert Downey Jr. (14,31 mld) oraz będący na 9. miejscu Chris Evans (11,48 mld) za parę miesięcy zawitają na wielki ekran w "Avengers: Doomsday". W kolejnych miesiącach można, a wręcz należy się spodziewać, pewnych przesunięć w zestawieniu.

Oto, jak obecnie prezentuje się lista najbardziej dochodowych aktorów (w dolarach):

  • 1. Zoe Saldana - 15,46 mld
  • 2. Scarlett Johansson - 15,40 mld
  • 3. Samuel L. Jackson - 14,61 mld
  • 4. Robert Downey, Jr. - 14,31 mld
  • 5. Chris Pratt - 14,12 mld
  • 6. Tom Cruise - 12,66 mld
  • 7. Chris Hemsworth - 12,18 mld
  • 8. Vin Diesel - 12,04 mld
  • 9. Chris Evans - 11,48 mld
  • 10. Dwayne Johnson - 11,46 mld
REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
14.01.2026 12:23
Tagi: AvatarZoe Saldana
Najnowsze
11:41
Twórcy już planują Piep*zyć Mickiewicza 4. Kiedy możliwa premiera?
Aktualizacja: 2026-01-14T11:41:24+01:00
11:13
Prawie 30 nowych filmów wpadło na Prime Video. Są genialne tytuły
Aktualizacja: 2026-01-14T11:13:46+01:00
9:32
Prime Video podnosi cenę abonamentu. Różnica jest spora
Aktualizacja: 2026-01-14T09:32:51+01:00
9:10
Nowy polski film wojenny zaraz w kinach. Mrozu i Pietrucha nagrali do niego piosenkę
Aktualizacja: 2026-01-14T09:10:26+01:00
8:46
Tego twistu w Nocnym recepcjoniście nikt się nie spodziewał. Wyjaśniamy go
Aktualizacja: 2026-01-14T08:46:51+01:00
8:05
Kiefer Sutherland aresztowany. Gwiazdor 24 godzin zaatakował człowieka
Aktualizacja: 2026-01-14T08:05:42+01:00
7:01
28 lat później - kto reżyseruje filmy z serii? Wyjaśniamy zamieszanie
Aktualizacja: 2026-01-14T07:01:00+01:00
23:02
Rycerz Siedmiu Królestw mnie wzruszył, a nie płakałem nawet za Nedem Starkiem
Aktualizacja: 2026-01-13T23:02:15+01:00
20:02
Wartość sentymentalna to filmowa terapia. Polecam zabrać chusteczki na seans
Aktualizacja: 2026-01-13T20:02:00+01:00
18:59
Deathclaw w serialu Fallout. Skąd się wzięły Szpony śmierci?
Aktualizacja: 2026-01-13T18:59:07+01:00
17:34
O co chodzi w 2. sezonie Nocnego recepcjonisty? Jak łączy się z oryginałem?
Aktualizacja: 2026-01-13T17:34:45+01:00
14:53
Prime Video podbija film o legendarnym łuczniku. Widzowie podzieleni
Aktualizacja: 2026-01-13T14:53:08+01:00
14:00
Kto będzie złoczyńcą w Avatarze 4? Mocna zapowiedź
Aktualizacja: 2026-01-13T14:00:05+01:00
13:09
10 lat czekałem na nowy sezon Nocnego recepcjonisty. Recenzja
Aktualizacja: 2026-01-13T13:09:36+01:00
11:20
Pol'and'Rock ostatni raz w starym miejscu? "Żałujemy"
Aktualizacja: 2026-01-13T11:20:38+01:00
10:59
Fani fantasy lata czekali na tę chwilę. Nowość HBO Max to prawdziwy banger
Aktualizacja: 2026-01-13T10:59:33+01:00
10:39
Martin ma już plan na nowy serial ze świata Gry o tron. Potężna historia
Aktualizacja: 2026-01-13T10:39:20+01:00
9:17
Twórcy Stranger Things kręcili bez gotowego scenariusza. Tylko spokojnie
Aktualizacja: 2026-01-13T09:17:24+01:00
18:05
Tak wygląda 2. sezon One Piece. Brawurowy zwiastun serialu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-12T18:05:01+01:00
17:33
Uwielbiana bohaterka z The Pitt to córka znanego aktora. Odziedziczyła talent
Aktualizacja: 2026-01-12T17:33:00+01:00
16:01
Śnieżka ma zostać najgorszym filmem roku. Dobrze wiecie dlaczego
Aktualizacja: 2026-01-12T16:01:00+01:00
15:39
Polski film zaginął na 2 lata. Odnajdzie się na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-12T15:39:00+01:00
14:53
Będzie 2. sezon Dojrzewania. Mam jednak bardzo złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-12T14:53:06+01:00
14:33
Norymberga prosto z kina leci na VOD. Będzie tylko w jednym miejscu
Aktualizacja: 2026-01-12T14:33:00+01:00
12:56
Hamnet potrafi zachwycić i zaboleć. Rozerwie was na strzępy
Aktualizacja: 2026-01-12T12:56:43+01:00
12:33
Rycerz Siedmiu Królestw w kinach. Przypominają się najlepsze czasy Gry o tron
Aktualizacja: 2026-01-12T12:33:45+01:00
11:47
Złote Globy 2026 to wstęp do Oscarów. Wiem, co będzie dalej
Aktualizacja: 2026-01-12T11:47:50+01:00
10:20
Sekretnego odcinka Stragner Things nie ma. Netflix pokazał piękne pożegnanie
Aktualizacja: 2026-01-12T10:20:17+01:00
9:45
Nikki Glaser wróciła na Złote Globy. Jej monolog jest mocarny
Aktualizacja: 2026-01-12T09:45:36+01:00
8:10
Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale
Aktualizacja: 2026-01-12T08:10:51+01:00
14:10
Najlepsze polskie kryminały 2025. Te książki były TOP
Aktualizacja: 2026-01-11T14:10:00+01:00
13:11
Najbrutalniejszy film wojenny roku wreszcie na VOD. To czysta frajda
Aktualizacja: 2026-01-11T13:11:00+01:00
11:29
Nocny recepcjonista, sezon 2. Kiedy nowe odcinki? Harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-11T11:29:00+01:00
10:20
Poruszająca historia, oscarowy aktor i kontrowersje. Nowość w HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-11T10:20:00+01:00
10:13
Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-11T10:13:54+01:00
9:13
Dlaczego Klangor porzucił rodzinę Wejmanów? Odpowiada twórca Kacper Wysocki
Aktualizacja: 2026-01-11T09:13:00+01:00
8:12
Takich dreszczowców łakną użytkownicy Netfliksa. Kopie tyłki, że aż miło
Aktualizacja: 2026-01-11T08:12:00+01:00
7:33
Nowy sezon thrillera szpiegowskiego jest bezbłędny. Lepszy od Bondów
Aktualizacja: 2026-01-11T07:33:00+01:00
6:11
Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję
Aktualizacja: 2026-01-11T06:11:00+01:00
13:11
Nicolas Cage szarżuje i surfuje, a kręci go Polak. Film już na Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-10T13:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA