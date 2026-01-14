Zoe Saldana najbardziej kasową aktorką wszech czasów. Otrzyj łzy, Scarlett

Ładowanie...

Oczywiście, pieniądze a wrażenia artystyczne to dwie zupełnie inne bajki, ale we współczesnym świecie i przemyśle filmowym te dwie sfery się przeplatają i są równie (choć nie zawsze, na niekorzyść tej drugiej) istotne. Świetnie, gdy film okazuje się dobry, ale gdy dodatkowo osiąga wyniki w box office - jest to sygnał dla twórców, że ich inwestycja się opłaciła i trafili w gusta odbiorców. Zoe Saldana, jak się okazało, ma do tego wyjątkowy talent.

Zoe Saldana to wielkie pieniądze. Dosłownie

Jak poinformowało Variety, dokonała się zmiana na pozycji lidera, jeśli chodzi o ranking najbardziej dochodowych aktorów wszech czasów, czyli tych, z których udziałem produkcje notują najwyższe zarobki w box office. Pierwsze miejsce obecnie należy do Zoe Saldany, niedawnej laureatki Oscara za rolę drugoplanową w "Emilii Perez". Aktorka wystąpiła w trzech najbardziej dochodowych produkcjach w historii kina ("Avatar", "Avengers: Koniec gry", "Avatar: Istota wody"), brała też udział w trylogii o Strażnikach Galaktyki. Szalę na jej korzyść przechylił jednak "Avatar: Ogień i popiół", najnowszy film serii Jamesa Camerona. Według danych podawanych przez portal, obecnie filmy z jej udziałem zarobiły łącznie 15,46 mld dolarów.

Saldana może poszczycić się tym, że w drodze na szczyt pokonała bardzo wiele gwiazd. Oczywiście, jej pozycja nie jest pewna i dana na zawsze - zważywszy, że jej konkurenci z rankingu wkrótce wezmą udział w nowych, potencjalnie kasowych produkcjach. Znajdująca się na 2. miejscu Scarlett Johansson (15,40 mld) wkrótce wystąpi w nowych filmowych odsłonach "Egzorcysty" i "Batmana". Spoczywający tuż poza podium (wyprzedzony przez Samuela L. Jacksona) Robert Downey Jr. (14,31 mld) oraz będący na 9. miejscu Chris Evans (11,48 mld) za parę miesięcy zawitają na wielki ekran w "Avengers: Doomsday". W kolejnych miesiącach można, a wręcz należy się spodziewać, pewnych przesunięć w zestawieniu.

Oto, jak obecnie prezentuje się lista najbardziej dochodowych aktorów (w dolarach):

1. Zoe Saldana - 15,46 mld

2. Scarlett Johansson - 15,40 mld

3. Samuel L. Jackson - 14,61 mld

4. Robert Downey, Jr. - 14,31 mld

5. Chris Pratt - 14,12 mld

6. Tom Cruise - 12,66 mld

7. Chris Hemsworth - 12,18 mld

8. Vin Diesel - 12,04 mld

9. Chris Evans - 11,48 mld

10. Dwayne Johnson - 11,46 mld

Adam Kudyba 14.01.2026

