Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw - konkurs. Wygraj projektory Samsunga

Lokowanie produktu: HBO Max

Westeros to nie tylko gry o tron, spiski w Czerwonej Twierdzy i latanie na smokach. Prawdziwe życie toczy się na zakurzonych traktach, w przydrożnych karczmach i na turniejowych arenach, gdzie o sławę walczą ci, którzy nie mają nic do stracenia. Z okazji premiery serialu „Rycerz Siedmiu Królestw”, otwieramy bramy dla wszystkich śmiałków. Dołącz do naszego turnieju i wygraj projektory lub książki.

Konrad Chwast
Świat „Gry o tron” przyzwyczaił nas do wielkich rodów. Starkowie mają wilkory, Lannisterowie złoto, a Targaryenowie smoki. Ale co z resztą? Co z tymi, którzy mają tylko miecz, konia i marzenia? O tym właśnie opowiada najnowsza produkcja HBO – historia Ser Duncana Wysokiego (i jego wiernego giermka, oczywiście).

Rycerz Siedmiu Królestw - konkurs

Dunk nie urodził się w pałacu. Wychował się w Zapchlonym Tyłku, nie miał nazwiska ani herbu, który mógłby odziedziczyć. Musiał stworzyć się sam. Wymyślił sobie przydomek, namalował własny znak na tarczy i ruszył w świat jako Błędny Rycerz.

Chcemy poznać Twoje rycerskie alter-ego. Wyobraź sobie, że żyjesz w świecie Westeros (lub w jego bardzo współczesnej, polskiej wersji). Jak byś się nazywał? Co miałbyś na tarczy?

Wielki Rejestr Błędnych Rycerzy: zadanie konkursowe

Aby wziąć udział w walce o nagrody, wyślij do nas zgłoszenie, w którym stworzysz swoją rycerską wizytówkę. Musi ona zawierać cztery elementy:

  • Miano: Twoje imię i przydomek rycerski (np. Ser Adam „Niewyspany”)
  • Pochodzenie: Skąd przybywasz na turniej? Może to być jedna z krain z serialu HBO Max lub z książek George’a R.R. Martina, ale też twoje miasto, praca, dzielnica, biuro (np. „Z Krakowskiej Krainy Mgieł”)
  • Twój Herb: Opisz nam, co namalowałbyś na swojej tarczy. Nie musisz nic rysować – wystarczy plastyczny opis słowny (np. „Złota klawiatura na tle bloku z lat 80.”).
  • Zawołanie bojowe: Krótkie hasło, które wykrzykujesz, gdy ruszasz do bitwy lub uda ci się znaleźć 10 złotych na chodniku (np. „Na brodę mojej babki!” albo „Jeszcze tylko jeden deadline!”.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: [email protected]. W tytule wiadomości wpisz: „Konkurs Rycerz”.

Na Wasze herby i zawołania czekamy do 24.02.2026 r. (godz. 23:59). Dwaj autorzy najciekawszych, najzabawniejszych pomysłów zostaną nagrodzeni projektorem Samsung Freestyle o wartości 1950 PLN brutto każdy. Kilka wyróżnionych osób, których zgłoszenia przykują naszą uwagę, otrzymają nagrodę książkową.

Co dalej?

Wyniki ogłosimy już w piątek 27.02. Najciekawsze, najzabawniejsze i najbardziej epickie zgłoszenia zostaną nie tylko nagrodzone. Trafią one również na nasz profil na TikToku, gdzie nasz redakcyjny Herold uroczyście odczyta je całemu światu, wpisując Was na stałe do historii Siedmiu Królestw.

Nie zwlekaj. Oliw zbroję, nakarm konia i wyślij maila. Trakt czeka! Regulamin znajdziecie TUTAJ.

Przedostatni, wyborny odcinek „Rycerza Siedmiu Królestw” jest już dostępny w HBO Max. Za tydzień - 23 lutego - finał sezonu!

Jeśli w oczekiwaniu na kolejny odcinek chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków, a tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w "Grze o tron", wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz, a także omówiliśmy nowych Targaryenów i wielki twist. A może nie wiecie, jak serialowa zdrada łączy się z "GoT" i dlaczego Baleor ma czarne włosy?

Konrad Chwast
16.02.2026 11:24
Lokowanie produktu: HBO Max
Tagi: HBO MaxRycerz Siedmiu Królestw
