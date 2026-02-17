Rebelia Blackfyre’ów. Dlaczego to tak ważne w Rycerzu Siedmiu Królestw?

Ładowanie...

5. odcinek „Rycerza Siedmiu Królestw” w retrospekcji pokazał nam ponure następstwa Rebelii Blackfyre’ów. Żyjący w slumsach - w Zapchlonym Tyłku - młodziutki Dunk próbuje sprzedać fanty, które udało mu się zdobyć szabrując zwłoki poległych w bitwie. „Rebelia Daemona dobiegła końca", słyszy od jednego z kupców.



Dotychczas seriale z uniwersum napomknęły o tej wojnie tylko raz: w „Grze o tron” Ned Stark przegląda księgę o rodowodach i historiach wielkich rodzin Siedmiu Królestw, w którym trafia na wpis dotyczący Daemona Blackfyre’a. Kim był? I o co chodziło w tym buncie?

REKLAMA

Rebelia Blackfyre’ów w Rycerzu Siedmiu Królestw

Rebelia Blackfyre’ów wybuchła w 196 roku po Podboju Aegona (czyli 13 lat przed wydarzeniami serialu i 65 lat po zakończeniu wojny domowej z „Rodu Smoka”). Była to brutalna wojna pomiędzy lojalistycznymi siłami króla Daerona II Targaryena a wojskami buntowników dowodzonymi przez jego przyrodniego brata, Daemona I Blackfyre’a.



Daemon był bękartem króla Aegona IV (jednego z wielu Aegonów, po których imię nosi Jajo). Władca miał wiele kochanek i mnóstwo dzieci z nieprawego łoża, a z prawowitego syna i dziedzica - wspomnianego Daerona - był bardzo niezadowolony. Uznawał go za słabego, gdyż ten bardziej interesował się wiedzą oraz nauką niż wojaczką. Gdy król ożenił potomka z księżniczką Myriah Martell z Dorne, licząc na pokojowe dołączenie tego regionu do Siedmiu Królestw, spotkał go kolejny zawód: wyglądało na to, że Daeron zaczął przyjmować dornijskie zwyczaje. Tymczasem najstarszy z synów króla, niebędący jednak Targaryenem czystej krwi, Daemon, był przeciwieństwem brata. Wyrósł na walecznego, dzielnego wojownika, który skrupulatnie pracował na swoją reputację. Doszło do tego, że Aegon IV miał rozważać na łożu śmierci ustanowienie Daemona swym dziedzicem.

Ostatecznie jednak to Daeron II objął tron i przez blisko dekadę rządził pokojowo. Obiecał jednak swą siostrę, Daenerys, księciu Martellowi, w zamian za co Moran miał nareszcie podpiąć Dorne do Siedmiu Królestw. Daenerys była ponoć miłością Daemona, a co gorsza - pojawiły się pogłoski, według których Daeron był tak naprawdę synem swojego wuja, Aemona Smoczego Rycerza, co pozbawiałoby go praw do władzy.



Choć był tylko półkrwi Targaryenem, Daemon zaczął rościć sobie prawa do Żelaznego Tronu. Daeron wysłał przeciw niemu Gwardię Królewską, jednak jego brat zdołał uciec - i wówczas wybuchła wojna domowa. Konflikt podzielił Siedem Królestw i pozostawił po sobie wiele tysięcy ofiar.



Ostatecznie Daemon wraz z najstarszymi synami, bliźniakami, został zabity przez Bryndena Riversa, znanego jako Lord Bloodraven, podczas decydującego starcia, które przeszło do historii jako Bitwa na Polu Czerwonej Trawy. Młodsi synowie buntownika zostali wygnani. Po zwycięstwie lojalistów Daeron postanowił ukarać wszystkich, którzy stanęli po stronie jego przyrodniego brata. Zamiast torturować czy zabijać, doprowadził wielu z nich do finansowej ruiny, odbierając im tytuły, ziemie, prawa do własności oraz inne cenne dobra, w tym, zdarzało się, nawet złoto. Wszyscy musieli też przekazać zakładników jako gwarancję lojalności na przyszłość.



Daeron rządził jeszcze przez kilkanaście lat - w czasie trwania akcji 1. sezonu „Rycerza” wciąż jest królem. 209 r. od Podboju - czyli rok, w którym wystartowała akcja nowego serialu - jest też jednak finałem tych rządów. Daerona zabierze wielka zaraza, a wówczas na tronie zasiądzie ojciec Jaja.



Rządy Daerona II były, jeśli nie licząc tłumienia powstania, uznawane za spokojne i pokojowe, dlatego też nazywano go Daeronem Dobrym. Znana nam z głównego serialu Daenerys Targaryen to jego praprawnuczka. Tymczasem Baelor, który zginął w 5. epizodzie, był jego najstarszym synem i zarazem głównym pretendentem do sukcesji Żelaznego Tronu.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Jeśli w oczekiwaniu na finał chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków, a w tym miejscu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w "Grze o tron", wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz, a także omówiliśmy nowych Targaryenów i wielki twist. A może nie wiecie, jak serialowa zdrada łączy się z "GoT" i dlaczego Baleor ma czarne włosy?

REKLAMA

Michał Jarecki 17.02.2026 17:33

Ładowanie...