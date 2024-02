Do kin trafi nowa „Naga broń”. Znamy datę premiery

Według doniesień portalu Variety nowa „Naga broń” ma być wyreżyserowana i wyprodukowana przez Akiva Schaffera. Jest on także współautorem wstępnego scenariusza, nad którym pracowali także Dan Gregor oraz Doug Man. Światową premierę najnowszej odsłony „Nagiej broni” zaplanowano na 18 lipca 2025 roku. Wtedy też możemy spodziewać się sentymentalnego powrotu do kultowej komedii sprzed lat. Wszelkie szczegóły dotyczące filmu nadal trzymane są w ścisłej tajemnicy. Na ten moment musimy cieszyć się z tego, co już wiemy. Pozostaje zatem jedynie czekać na nadchodzącą zapowiedź. Może ona odpowie na krążące wśród widzów pytanie, czy dość ryzykowne obsadzenie Liama Neesona w roli bardzo humorystycznej, było trafionym pomysłem.