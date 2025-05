10 najbardziej oczekiwanych filmów w 2025 roku. Druga połowa będzie mocna

W sumie komentarz do tego filmu również mógłbym zacząć słowami "jeśli nie teraz, to kiedy?". Dotychczas każde podejście do Pierwszej Rodziny kończyło się większą lub mniejszą klapą. Tym razem wszystko wskazuje na to, że będzie inaczej. Przemyślana wizja, retrofuturystyczny klimat, genialna muzyka Michaela Giacchino, pojawienie się postaci Galactusa (Ralph Ineson), wreszcie mistrzowsko zapowiadająca się główna obsada. Obecność kwartetu Pascal-Kirby-Quinn-Moss-Bachrach pozwala, by czuć ekscytację.