Fani domagają się 2. sezonu "1670". Czy Netflix ich posłucha?

Twórcy zapewniali już w wywiadach o gotowości do pracy nad 2. sezonem "1670". Wszystko jednak zależy od Netfliksa. Platforma do tej pory się nawet na ten temat nie zająknęła. Nie jest to jednak powód do niepokoju. Serwis ma swoje zasady, musi wszystko policzyć, sprawdzić, czy robienie kontynuacji mu się opłaca. Zazwyczaj trwa to trochę czasu.



Patrząc na entuzjazm z jakim "1670" zostało przyjęte w naszym kraju, może się więc wydawać, że zamówienie 2. sezonu to tylko kwestia czasu. Netflix ma jednak zasięg globalny. Co prawda rodzima produkcja nie tylko w Polsce trafiła do topek najpopularniejszych seriali na platformie, ale próżno go szukać w tygodniowych zestawieniach 10 najchętniej oglądanych seriali nieanglojęzycznych na świecie. Dlatego jego dalsze losy stoją pod wielkim znakiem zapytania. Musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalną decyzję serwisu.



Dotychczasowe odcinki "1670" obejrzysz na platformie Netflix.