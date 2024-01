Jeszcze więcej polskich seriali na Netfliksie. Użytkownicy się domagają

"1670" już obejrzane? Sądząc po tablicach w mediach społecznościowych, produkcję widzieli wszyscy. Prawdopodobnie więc wciąż sobie przypominają ulubione odcinki, bo tytuł ciągle utrzymuje się na wysokim miejscu w topce najpopularniejszych seriali Netfliksa. Goni go natomiast "Ślub doskonały" i "Tajemnice polskich fortun", a gdzieś w ogonie zestawienia z tego tygodnia znajdziemy jeszcze "Zołzę". Mało rodzimych produkcji? To rzućcie okiem na listę najchętniej oglądanych filmów w serwisie. Znajdziecie tam bowiem "Poskromienie złośnicy 2".



Przełom 2023 i 2024 r. zdecydowanie upływa na Netfliksie pod flagą biało-czerwoną. Polskie produkcje święcą bowiem triumfy na platformie i to się w najbliższym czasie nie zmieni. Ba! Zaobserwujemy zapewne tendencję zwyżkową. Bo przecież trudno sobie wyobrazić, żeby nadchodzący "Forst" z miejsca nie zdominował topki najpopularniejszych seriali serwisu dostępnych w naszym kraju.