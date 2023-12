Widziałem polski serial „1670”. Nie mam wątpliwości, że to będzie hit

Produkcja Netfliksa wykorzystuje historyczny kostium do tego, aby komentować współczesność. Dlatego córka szlachcica (w tej roli Martyna Byczkowska, którą możecie znać z „Absolutnych debiutantów”) ostrzega, że za około 300 lat możemy mieć problem z ociepleniem klimatu, a jej ojciec zachwala teorię skapywania. Z kolei miejscowy ksiądz (fenomenalny Michał Sikorski) tłumaczy dlaczego wybrał perspektywiczną pracę dla międzynarodowej korporacji.



Sarmatyzm jako ideologia istotna dla kultury polskiej szlachty została potraktowana po macoszemu. Krytyka ówczesnej kultury politycznej sprowadza się raczej do komentowania wyświechtanych stereotypów, powtarzania półprawd z podręczników szkolnych. Jest to na tyle widoczne, że gdyby pozbyć się kilku drobnych smaczków w dialogach, to przesunięcie czasu akcji o kilkaset lat wstecz nie zmieniłoby wiele. I choć serial nie traktuje swojego kostiumu poważnie, to być może warto również zaznaczyć, że nie udało uniknąć się kilku drobnych i niezamierzonych błędów.