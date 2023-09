O co chodzi w serialu "Dewajtis"? Widzieliśmy go przed premierą

W rozmowie dla programu "Pytanie na śniadanie" Ilona Łepkowska, która sprawowała opiekę artystyczną nad scenariuszem autorstwa Ariadny Lewańskiej, Moniki Franczak i Pawła Jurka, przyznała, że w głównym bohaterze powieści Rodziewiczówny najbardziej urzekła ją m.in. jego tragedia. To bowiem człowiek nieszczęśliwy, poświęcający swoją przyszłość w imię danego słowa. Ewidentnie fabuła serialu ma zmierzać właśnie w tym kierunku, o czym świadczy już sam początek, kiedy to Marek prosi tytułowy dąb o poradę życiową. W pierwszym odcinku twórcy nie tyle skupiają się jednak na rozwoju jego postaci, co wprowadzeniu nas w świat przedstawiony.