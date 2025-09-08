REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Muzyka

Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych

Plus został partnerem technologicznym Dla Ciebie. Festiwal 2025. Z tej właśnie okazji oferuje swoim klientom bilety na zbliżającą się imprezę w znacznie niższej cenie. Co trzeba zrobić, żeby skorzystać ze zniżki i wziąć udział w pożegnaniu lata, podczas którego wystąpi cała plejada muzycznych gwiazd?

Rafał Christ
dla ciebie festiwal plus promocja
REKLAMA

Dla Ciebie to nowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski. Jego 2. edycja zapowiada się wyśmienicie. Tym bardziej warto skorzystać z oferty Plusa, który został partnerem technologicznym festiwalu, bo będzie to ostatnia szansa, aby naładować baterię przed nadchodzącą jesienną szarugą. Wydarzenie odbędzie się w rytmie popu, elektro i hip-hopu, a dobrą energię jednego dnia zapewnią Mrozu, IGO, Bass Astral i Wojtek Szumański, aby drugiego scenę mogli przejąć Bambi, Jan Rapowanie, Otsochodzi, Reto i Żabson.

Bilety trafiły już do sprzedaży, a wymienione wyżej nazwiska gwarantują, że będą szybko się rozchodzić. Dlatego nie ma co zwlekać z zakupem. Szczególnie jeśli jest się klientem Plusa. Operator przygotował bowiem specjalną ofertę, dzięki której wejściówki możecie nabyć z 30 proc. zniżką. Jak skorzystać z promocji?

REKLAMA

Dla Ciebie. Festiwal 2025 - oferta dla klientów Plusa

Zasady oferty są proste i przejrzyste. Przede wszystkim - podkreślmy to - trzeba być klientem Plusa. Jeśli ten punkt mamy odhaczony, wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a z hasłem: FESTIWAL na numer 80308. W odpowiedzi otrzymamy kod, który umożliwi zakup maksymalnie 4 biletów w niższej cenie na stronie Eventim.pl.

Prócz zniżki dla swoich klientów Plus przygotował też szereg atrakcji dla uczestników Dla Ciebie. Festiwal 2025. Na terenie imprezy nie zabraknie strefy Plusa z leżakami, festiwalowym makijażem i miejscem na chwilę odpoczynku między koncertami. Dostępny będzie też hotspot Wi-Fi, który umożliwi korzystanie z internetu i pozostanie w kontakcie ze światem. Co więcej, operator zdecydował się też wesprzeć płatności bezgotówkowe podczas wydarzenia, co pozwoli na wygodne zakupy bez konieczności korzystania z tradycyjnych form płatności.

Wszystko to będzie czekać na was podczas Dla Ciebie. Festiwal 2025, który odbędzie się już w najbliższy weekend 12-13 września w Białymstoku na kampusie Politechniki Białostockiej. Podlaski festiwal to doskonała okazja nie tylko do wzięcia udziału w koncertach, ale też szansa na poznanie lokalnej sztuki i kuchni.

REKLAMA

Więcej informacji na temat festiwalu i oferty znajdziesz na stronie Plusa.

Więcej o Plusie i muzyce poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
08.09.2025 16:15
Tagi: Festiwale muzyczneKoncert
Najnowsze
15:45
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera
Aktualizacja: 2025-09-08T15:45:00+02:00
15:02
Idź na całość 2025 - gdzie obejrzeć nowe odcinki? Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-08T15:02:28+02:00
14:35
Good Luck Guys 2: kiedy odcinki w Prime Video? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-09-08T14:35:29+02:00
12:53
Czy Orlando Bloom wystąpi w Polowaniu na Golluma? - Nie chcę, by ktoś inny grał Legolasa
Aktualizacja: 2025-09-08T12:53:29+02:00
11:56
Obecność 4 zrobiła coś niesamowitego. Te wyniki są absurdalne
Aktualizacja: 2025-09-08T11:56:13+02:00
11:10
Widzowie rozczarowani nową Rodzinką.pl. To już nie jest ten sam serial
Aktualizacja: 2025-09-08T11:10:45+02:00
10:09
Nowy Wiedźmin szybciej niż myśleliśmy. Zaskakująca premiera 4. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-08T10:09:04+02:00
12:15
Ale Disney+ zrobił prezent użytkownikom! Od tego hitu nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-09-07T12:15:00+02:00
11:12
Piraci, Czarne żagle czy Black Sails? Bałagan z tytułami uwielbianego pirackiego serialu
Aktualizacja: 2025-09-07T11:12:00+02:00
10:11
Nowy serial dla młodzieży w Prime Video jest spoko, ale ma jeden poważny problem
Aktualizacja: 2025-09-07T10:11:00+02:00
9:04
Najlepsze programy rozrywkowe tej jesieni. Player rozbił bank
Aktualizacja: 2025-09-07T09:04:00+02:00
8:15
Dla tego mrocznego thrillera Netfliksa będziecie zarywać nocki
Aktualizacja: 2025-09-07T08:15:00+02:00
6:12
Użytkownicy Netfliksa znaleźli serial lepszy niż Gra o tron. To ukryta perła
Aktualizacja: 2025-09-07T06:12:00+02:00
14:52
Kultowe sci-fi dobiegło do Netfliksa. W sam raz przed premierą nowej wersji
Aktualizacja: 2025-09-06T14:52:47+02:00
13:29
Oglądajcie ten polski serial policyjny na SkyShowtime. To kawał mocnej telewizji
Aktualizacja: 2025-09-06T13:29:00+02:00
12:02
Ten serial to huśtawka i sam nie wiem, czy go lubię. Ale i tak jest wybitny
Aktualizacja: 2025-09-06T12:02:00+02:00
10:52
Disney+: mocne nowości na weekend. Kinowe hity i głośny serial sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-06T10:52:00+02:00
10:01
Obecność 5: czy powstanie kolejna część sagi o Warrenach?
Aktualizacja: 2025-09-06T10:01:00+02:00
8:44
Liam Neeson kopie tyłki na Prime Video. Wygra z polskim reality show?
Aktualizacja: 2025-09-06T08:44:00+02:00
7:33
Rodzinka.pl 2025 - kiedy odcinki? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-09-06T07:33:00+02:00
20:02
Trzy miłości - recenzja. Czy polski thriller erotyczny się udał?
Aktualizacja: 2025-09-05T20:02:00+02:00
19:04
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości, w tym kontynuacja wielkiego hitu platformy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:04:20+02:00
18:20
Nowy odcinek Rodzinki.pl mnie zdołował. A ja nawet na niego nie czekałem
Aktualizacja: 2025-09-05T18:20:29+02:00
16:15
Obecność: kolejność oglądania. Jak oglądać filmy z uniwersum z uwzględnieniem najnowszej części?
Aktualizacja: 2025-09-05T16:15:00+02:00
15:57
Prime Video z rewolucyjną nowością w serwisie. Czekaliśmy na tę usługę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:57:20+02:00
15:02
Dyrektor Sony żałuje oddania Netfliksowi wielkiego hitu
Aktualizacja: 2025-09-05T15:02:19+02:00
14:44
To telewizja czy streaming? A może jedno i drugie? Tak działa Player.pl
Aktualizacja: 2025-09-05T14:44:43+02:00
12:54
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial
Aktualizacja: 2025-09-05T12:54:23+02:00
11:56
Apple TV+ zrobił film, który mówi: dajcie mi te Oscary. Od dzisiaj w serwisie
Aktualizacja: 2025-09-05T11:56:29+02:00
10:34
Najbardziej prowokacyjne sci-fi roku wreszcie w Polsce. Ominęło kina i trafiło na VOD
Aktualizacja: 2025-09-05T10:34:48+02:00
8:10
Kultowy aktor dołącza do uniwersum Yellowstone. To już oficjalne
Aktualizacja: 2025-09-05T08:10:56+02:00
19:22
Eden - recenzja filmu z gwiazdorską obsadą. Ta przerażająca historia wydarzyła się naprawdę
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:24+02:00
19:12
Obecność: maraton filmowy. W których kinach jest wyświetlany?
Aktualizacja: 2025-09-04T19:12:21+02:00
16:57
Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant mody miał 91 lat
Aktualizacja: 2025-09-04T16:57:10+02:00
15:34
Ludzie sprzedają cynamonki z Biedronki po kilkaset złotych. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-09-04T15:34:37+02:00
13:48
Wednesday – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?
Aktualizacja: 2025-09-04T13:48:55+02:00
13:45
Pszczelarz 2: do nowej części wraca kluczowy bohater
Aktualizacja: 2025-09-04T13:45:31+02:00
12:17
Ten serial Netfliksa ściska w żołądku i pozostawia ze łzami. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-04T12:17:05+02:00
9:59
Serial Tomb Raider oficjalnie zapowiedziany. Larę Croft zagra gwiazda Gry o tron
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:20+02:00
9:26
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości
Aktualizacja: 2025-09-04T09:26:50+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA