Z Plusem pożegnasz lato taniej. Specjalna oferta dla miłośników festiwali muzycznych

Ładowanie...

Dla Ciebie to nowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski. Jego 2. edycja zapowiada się wyśmienicie. Tym bardziej warto skorzystać z oferty Plusa, który został partnerem technologicznym festiwalu, bo będzie to ostatnia szansa, aby naładować baterię przed nadchodzącą jesienną szarugą. Wydarzenie odbędzie się w rytmie popu, elektro i hip-hopu, a dobrą energię jednego dnia zapewnią Mrozu, IGO, Bass Astral i Wojtek Szumański, aby drugiego scenę mogli przejąć Bambi, Jan Rapowanie, Otsochodzi, Reto i Żabson.



Bilety trafiły już do sprzedaży, a wymienione wyżej nazwiska gwarantują, że będą szybko się rozchodzić. Dlatego nie ma co zwlekać z zakupem. Szczególnie jeśli jest się klientem Plusa. Operator przygotował bowiem specjalną ofertę, dzięki której wejściówki możecie nabyć z 30 proc. zniżką. Jak skorzystać z promocji?

REKLAMA

Dla Ciebie. Festiwal 2025 - oferta dla klientów Plusa

Zasady oferty są proste i przejrzyste. Przede wszystkim - podkreślmy to - trzeba być klientem Plusa. Jeśli ten punkt mamy odhaczony, wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a z hasłem: FESTIWAL na numer 80308. W odpowiedzi otrzymamy kod, który umożliwi zakup maksymalnie 4 biletów w niższej cenie na stronie Eventim.pl.

Prócz zniżki dla swoich klientów Plus przygotował też szereg atrakcji dla uczestników Dla Ciebie. Festiwal 2025. Na terenie imprezy nie zabraknie strefy Plusa z leżakami, festiwalowym makijażem i miejscem na chwilę odpoczynku między koncertami. Dostępny będzie też hotspot Wi-Fi, który umożliwi korzystanie z internetu i pozostanie w kontakcie ze światem. Co więcej, operator zdecydował się też wesprzeć płatności bezgotówkowe podczas wydarzenia, co pozwoli na wygodne zakupy bez konieczności korzystania z tradycyjnych form płatności.

Wszystko to będzie czekać na was podczas Dla Ciebie. Festiwal 2025, który odbędzie się już w najbliższy weekend 12-13 września w Białymstoku na kampusie Politechniki Białostockiej. Podlaski festiwal to doskonała okazja nie tylko do wzięcia udziału w koncertach, ale też szansa na poznanie lokalnej sztuki i kuchni.

REKLAMA

Więcej informacji na temat festiwalu i oferty znajdziesz na stronie Plusa.



Więcej o Plusie i muzyce poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 08.09.2025 16:15

Ładowanie...