Pol'and'Rock ostatni raz w starym miejscu? "Żałujemy"

Pierwsze doniesienia na temat zmiany lokalizacji Pol'and'Rocku pojawiły się na początku grudnia minionego roku. Radio Czaplinek poinformowało wówczas, że w Najpiękniejszy Festiwal Świata może odbyć się w Czaplinku po raz ostatni. Jako przyczynę tego stanu rzeczy podawano brak dobrej woli i chęci dialogu ze strony władz miasta. "Chodzi o to, że mieszkańcy - rolnicy i właściciele przyległych do festiwalu gruntów, wtedy kiedy było trzeba, zostali zostawieni sami sobie" - podkreślano we wpisie.

Na doniesienia prędko zareagowała Fundacja WOŚP, która poinformowała, jest w stałym kontakcie z burmistrzynią Czaplinka i od kilku tygodni prowadzi rozmowy na temat ogólnej organizacji. Podkreśliła, by nie publikować spekulacji oraz niesprawdzonych informacji na temat festiwalu, dodając, że "informacje dotyczące braku dobrej woli czy chęci współpracy ze strony władz miasta są nieprawdziwe".

Teraz, ponad miesiąc po poprzednich wpisach, Radio Czaplinek ponownie podjęło temat organizacji festiwalu w Czaplinku, publikując pismo.

Pol'and'Rock 2026 po raz ostatni w Czaplinku? Festiwal może zmienić lokalizację

Radio Czaplinek opublikowało skan pisma, stanowiącego "fragment korespondencji między Fundacją a osobami, które organizują parkingi w sąsiedztwie terenu, gdzie odbywa się Pol'and'Rock Festival". Dyrektorka Działu Komunikacji Aleksandra Rutkowska potwierdził, że jest to dokument prawdziwy. Czytamy w nim, że Czaplinek nie chciał przyjąć propozycji współpracy, w związku z tym festiwal odbędzie się w dotychczasowej lokalizacji po raz ostatni w 2026 r.

Żałujemy, że nie zechcieliście Państwo przyjąć naszej propozycji współpracy na rzecz Najpiękniejszego Festiwalu Świata Pol'and'Rock 2026. Żałujemy, że to największe, darmowe święto muzyki i spotkania ludzi, którym chcemy podziękować za Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie znalazło w Państwa oczach zrozumienia. Po 4 latach organizowania Festiwalu na lotnisku Czaplinek-Broczyno poprosiliśmy Państwa, aby społeczność lokalna, którą wymienialiście w liście wsparła tworzenie Festiwalu, po raz pierwszy przeznaczając część środków z opłat za parkingi i pola namiotowe na tworzenie infrastruktury Festiwalu. Wszystkie środki, które musimy pozyskać pochodzą od partnerów, sponsorów i wpłat ludzi dobrej woli. W związku z tym pozostaniemy na lotnisku Czaplinek-Broczyno z organizacją Festiwalu Pol'and'Rock w tym roku, 2026, i tym samym kończymy organizację Festiwalu w tym miejscu w kolejnych latach.

Rutkowska podkreśliła jednak, że Fundacja jest otwarta na kontynuowanie dalszych rozmów ze społecznością Czaplinka, w związku z czym sprawa organizacji festiwalu Pol'and'Rock w kolejnych latach nie jest jeszcze przesądzona.

Pol'and'Rock Festival 2026 odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2026 r. na lotnisku Czaplinek-Broczyno na Pomorzu Zachodnim. Gwiazdą wieczoru będzie amerykański zespół hardrockowy Godsmack.

Anna Bortniak 13.01.2026 11:20

