Ponieważ od 2 lat mam wyjątkowo zły okres pod względem zawodowo-finansowym (choć nigdy się tym nie chwaliłem), postanowiłem poprosić Was (...) o pomoc w uzbieraniu kwoty potrzebnej na nowoczesną i skuteczną operację w Rehasporcie. Oczywiście dałoby się to zrobić na NFZ, ale starymi metodami, które nie przywrócą mi nigdy pełnej sprawności. Rehasport wycenił operację na 15700 zł. Założą mi dwa tytanowe buttony, złączone czymś w rodzaju elastycznej taśmy. To sprawi, że bark szybko wróci do normy