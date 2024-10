Fani Buddy to stan umysłu. Wierna armia ślepo wspiera go w sieci i chce jego uwolnienia

Budda ma oczywiście sporo fanów, którzy nie mogą udać się pod areszt - w związku z tym w mediach społecznościowych można zaobserwować wpisy, które mają być formą wsparcia dla influencera. "Uwolnić Buddę - to nasz krzyk. Kamil L. niech wróci w mig" - do tego dźwięku nagrywają obecnie twórcy na TikToku, a pod hashtagami #uwolnicbudde i #muremzabudda również można znaleźć sporo materiałów. Popularnością cieszą się również rapowe kawałki - na amatorskich nagraniach fani rapują o pomocy niesionej przez Buddę, który przez to nie powinien trafić do więzienia: "Dałeś z siebie wiele, a życie cię pokarało".