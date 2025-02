Tu pojawia się również polski wątek, bo wśród 3 odcinków, które mogłem obejrzeć przedpremierowo pojawia się wątek zwerbowanego przez Amerykanów agenta - Alexeia Orekhova. Gra go Polak Marcin Zarzeczny i – mówię to bez cienia przesady – jest to świetny, zapadający w pamięć występ, mimo tego iż jest to drobna rola.



„Agencja” nie jest może serialem przesadnie oryginalnym (choćby dlatego, że to amerykańska wersja francuskiego „Le Bureau des légendes”), ale to bardzo kompetentny szpiegowski thriller z elementami romansu i dramatu. I w dodatku świetnie nakręcony (za kamerą stanęli między innymi Zetna Fuentes, Philip Martin i Joe Wright). To jeden z tych serial, w których wady znikają, gdy złapie się rytm, polubi się bohaterów i doceni dialogi. A o to nie trudno.