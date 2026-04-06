Prime Video pokazał nowy thriller akcji. Zachwyci was pod jednym warunkiem

W Prime Video pojawił się thriller akcji, który wygląda całkiem nieźle. Jest jeden haczyk: żeby naprawdę dobrze się na nim bawić, trzeba uzbroić się w dystans i oglądać go z przymrużeniem oka. Wtedy dopiero można dać się ponieść scenom, która napakowane są przemocą, absurdalnym humorem i popisom baletowym w wykonaniu walecznych baletnic.

Anna Bortniak
zabojcza pointa polecajka thriller akcji amazon prime video
Niedawno do serwisu Prime Video wpadł thriller akcji "Zabójcza pointa", który w zeszłym miesiącu zniknął z moich radarów. Postanowiłam jednak nadrobić tę produkcję, czego na początku pożałowałam - coś mi się podczas seansu nie kleiło. Dopiero po chwili zrozumiałam, że ten film nie do końca jest tym, czym się wydaje. Kiedy zmieniłam do niego nastawienie, okazało się, że na "Zabójczej poincie" można się bawić przednio, a przy okazji obserwować Umę Thurman w intrygującej roli.

Zabójcza pointa - opinia o thrillerze akcji w Prime Video

Bohaterkami produkcji są młode baletnice - Bones (Maddie Ziegler), Princess (Lana Condor), Zoe (Iris Apatow), Chloe (Millicent Simmonds) oraz Grace (Avantika), które przygotowują się do ważnych zawodów w Budapeszcie. Nie udaje im się jednak dotrzeć na miejsce - w pewnym momencie autobus, którym jadą wraz ze swoją nauczycielką, panią Thorną (Lydia Leonard), napotyka awarię, dziewczęta postanawiają zatrzymać się w pobliskim zajeździe.

Miejsce o gotyckim wystroju prowadzone jest przez tajemniczą Devorę Kasimer (Uma Thurman). Jest ona byłą baletnicą, którą życie zmusiło do prowadzenia przestępczej działalności. Kiedy baletnice odkrywają prawdziwą naturę kobiety, konfrontują się z gangsterem Paszą (Tamás Szabó Sipos), co doprowadza do tragedii. Od tej pory pozostają one uwięzione w pułapce z czyhającymi na nie bandytami.

"Zabójcza pointa" to film, który można określić jako jeden wielki kicz. Ale jaki satysfakcjonujący! Przejawia się to w scenach, kiedy dziewczyny biegają po mrocznym zamku w ubabranych krwią strojach baletowych czy prezentując swoje umiejętności w postaci kopniaków z półobrotu w tytułowych pointach wyposażonych w ostrze noża. Momenty te, jak na baletnice przystało, są pełne wdzięku, a bohaterki są w nich tak hipnotyzujące, że trudno oderwać od nich wzrok.

Początkowo rzeczywiście miałam wrażenie, że ten film mnie nie kupił - myślałam, że to będzie zwyczajny akcyjniak pełen mordobicia. Ale kiedy wjechały pierwsze żarty, wiedziałam już, że zostanę do napisów końcowych. Dodatkową frajdę sprawiało mi oglądanie Thurman w roli tajemniczej właścicielki zajazdu, która rozpościerała wokół siebie pewną tajemnicę. Wydaje mi się, że gdyby jej bohaterka była jeszcze bardziej przerysowana, filmowi wyszłoby to na dobre. Ale nawet bez tego "Zabójcza pointa" to coś dla fanów thrillerów akcji z komediowym twistem.

Zabójcza pointa - oglądaj w Prime Video
Prime Video
Zabójcza pointa
Prime Video
Anna Bortniak
06.04.2026 10:34
